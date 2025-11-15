El Atlètic Lleida remonta y asusta a los fantasmas delante del Andratx (3-2)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida ha conseguido una importante victoria delante del Andratx (3-2) en un partido vibrante correspondiente a la undécima jornada de la Segunda RFEF disputado este fin de semana en el Camp d'Esports. Los locales han empezado adelantándose en el marcador, pero han sufrido una remontada de los visitantes antes del descanso que los mallorquines no han podido mantener en la segunda mitad.

El partido ha empezado de manera inmejorable para los leridanos cuando, justo en el primer minuto de juego, Alya Camara ha abierto el marcador fusilando desde la altura del punto de penalti después de tres remates consecutivos del equipo local. Sin embargo, la reacción del Andratx no se ha hecho esperar. En el minuto 14, Jaume Pascual ha aprovechado un servicio de lado largo para empatar con un disparo raso en el segundo palo. Sólo cinco minutos después, el mismo Jaume Pascual culminaba una contra visitante para cambiar el marcador (1-2).

El Atlètic Lleida ha dispuesto de varias oportunidades durante la primera parte, destacando una doble ocasión de Bilal en el minuto 18 que no ha podido materializar dentro del área pequeña. También Alya Camara, en el minuto 26, ha tenido una clara opción de gol que ha salvado al portero visitante a Elias. La primera mitad ha finalizado con el conjunto visitante por delante en el marcador.

Remontamiento espectacular en la segunda parte

En la reanudación, el Atlètic Lleida ha salir con más decisión y se ha mostrado más sólido en defensa. El punto de inflexión ha llegado al minuto 55, cuando Boris ha conseguido el empate con una espectacular definición con la espuela que ha significado el 2-2. El Andratx ha intentado reaccionar y ha estado cerca de ponerse por delante en el minuto 69, cuando Adrià Nicoli ha estrellado un remate en el palo en un córner.

Los locales han seguido presionando y en el minuto 75 han encontrado premio después de un error del portero Elias que Campins no ha desperdiciado para marcar el definitivo 3-2.

Los visitantes han realizado varios cambios para buscar el empate, pero la defensa leridana ha mantenido el resultado favorable hasta el silbato final.

Un triunfo vital para las aspiraciones leridanas

Con esta victoria, el Atlètic Lleida suma tres puntos valiosos que le permiten escalar una posición en la clasificación de la Segunda RFEF a pesar de seguir en zona de descenso una jornada más.