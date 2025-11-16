El Hiopos Lleida cae en un último cuarto desastroso en el Nou Congost (99-86)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Baxi Manresa ha conseguido la victoria delante del Hiopos Lleida en la séptima jornada del ACB en el Nou Congost. Los locales, dirigidos por Diego Ocampo, han mostrado una mayor efectividad ofensiva, destacando especialmente las actuaciones de Reyes y Benítez, que han aportado 24 y 22 puntos respectivamente al marcador y han sentenciado al partido al último cuarto.

Los locales han contado con un Reyes muy acertado desde la línea de tres puntos (6/9) y un Benítez que repartió 8 asistencias además de su anotación. Por parte del Hiopos Lleida, el interior Diagne ha sido el jugador más destacado con 18 puntos y una perfecta efectividad en el tiro (8/8 en tiros de campo y 2/2 en tiros libres), además de capturar 6 rebotes y realizar 5 tapones.

El conjunto dirigido por Gerard Encuentra no ha podido aprovechar el excelente rendimiento de Diagne, que ha conseguido una valoración de 22, la más alta de su equipo, pero se ha encontrado muy solo en un mal partido de Ejim i Batemon en los momentos decisivos. El Baxi ha presentado un juego más equilibrado con cinco jugadores con dobles dígitos de anotación: Reyes (24), Benítez (22), Obasohan (14), Plummer (11) y Akobundu (6).

El factor clave en el desarrollo del partido ha sido el acierto exterior de los locales, especialmente desde el triple, donde Reyes (6/9) y Benítez (4/7) marcaron la diferencia. Aunque los leridanos han contado con buenos porcentajes en tiros de dos, no han conseguido mantener el ritmo anotador de los del Bages.

Hay que destacar también la buena tarea en la dirección de juego de Obasohan, que ha aportado 14 puntos y 3 asistencias en sus 25 minutos en pista, consiguiendo un +/- de 26, lo mejor del partido. Por su parte, Batemon ha tenido dificultades en el tiro (1/5 en tiros de 2 y 1/3 en triples) y el equipo lo ha pagado caro encajando la tercera derrota de esta temporada.