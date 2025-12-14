El AEM asalta el Tajonar por primera vez en su historia (1-2)

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El AEM se ha impuesto a Osasuna en un partido intenso, con Evelyn como gran protagonista. Les leridanas se han adelantado muy pronto, han resistido el empate local de penalti y, a pesar del dominio navarro, han sabido esperar su momento. En la segunda parte, una centrada de María Lara ha permitido a Evelyn sellar el triunfo, mientras el equipo ha defendido con solidez la ventaja hasta el final.

El partido ha iniciado con un gol rapidísimo del AEM con Evelyn batiendo a la portera rival en el minuto 3 (0-1). Pero instantes después, la árbitra ha pitado la pena máxima por las manos de una defensora aemista. Urzainqui lo ha transformado (1-1). El partido ha sido dominado por Osasuna, aunque el AEM ha estado buscando sus ocasiones mediante la pelota parada, con los remates de Vero. La primera mitad ha acabado sin muchas más ocasiones.

La segunda mitad ha empezado con el cambio de María Lara por Marta Charle. La misma jugadora que ha entrado instantes antes, en el minuto 60, ha puesto una centrada desde la banda izquierda para que Evelyn rematara a placer y, por lo tanto, ha anotado el 1-2. Pocas cosas más han pasado, ya que Ruben López ha conseguido aguantar el resultado con los cambios realizados.

Con esta victoria, el AEM se marcha al paro navideño con más aire y, durante Navidad, no dormirá a la última posición de la categoría.