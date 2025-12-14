El Lleida CF supera al Mollerussa con más efectividad en las áreas (2-0)

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El Lleida se ha impuesto al Mollerussa por 2-0 en un duelo marcado por la poca fluidez en el juego y muchas interrupciones. Un gol matinal de Totti ha encauzado el partido por los locales, que han sabido resistir el dominio visitante en la reanudación y han sentenciado en el tramo final con una diana de Revert.

El partido ha iniciado con una buena jugada del Lleida que ha permitido ha Totti plantarse ante Batalla y hacerle una vaselina que ha acabado entrando llorando (1-0). A partir del gol de los locales, el partido no ha ganado en intensidad, mejor ha sido una serie de impresicions en medio del campo y con el juego trabado por faltas tácticas. En el minuto 28, el Mollerussa ha trenzado una buena jugada por banda izquierda, Lucas Pariente ha intentado una volea, pero se ha chocado con un gran paro de Satoca. La primera mitad no ha ofrecido mucho más y ambos equipos se han marchado con este 1-0 en el marcador.

La segunda parte ha empezado con un dominio claro de los del Pla d'Urgell y con un Lleida buscando salir en velocidad. En el minuto 55, lo ha intentado Alpha y se ha encontrado con un Satoca con unos grandes reflejos. La reanudación también ha sido muy trabada a causa del juego duro de los dos equipos. En el minuto 81, Marc Alegre ha puesto un centro en el segundo palo, Sempé la ha dejado muerta en el área pequeña y Revert, con la punta de la bota, la ha enviado al fondo de la red (2-0). El árbitro ha añadido 6 minutos, pero, finalmente, el Mollerussa no ha podido recortar distancias.

Con la victoria el Lleida se sitúa 16.º a la clasificación con 11 puntos y el Mollerussa se hunde hasta la última con 9 puntos. Los del Segrià viajarán el sábado que viene a Vilassar mientras que los del Pla d'Urgell recibirán al Tona en el Municipal.