Derrota injusta del Mollerussa ante el San Cristóbal (0-1)

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El partido ha sido igualado, con idas y venidas de los dos equipos, pero con muchas más ocasiones para el Mollerussa. En la primera parte han generado varias oportunidades claras con Jofre, Diaby y las desmarcadas de Scuri y Alpha, pero no han conseguido marcar. En el último minuto antes del descanso, Mehdi ha cometido penalti sobre Konu, pero Pepo Campanera ha detenido el lanzamiento. En la segunda parte el juego ha seguido un guion similar, con los dos equipos buscando la espalda del rival.

El Mollerussa ha insistido con centradas de Scuri y remates de Jofre, pero sin acierto. En una acción aislada, en el segundo córner del San Cristóbal, Pol Canillo ha marcado en propia portería (0-1). A pesar de los intentos finales de los locales, el Mollerussa no ha podido empatar y ha acabado perdiendo el partido.

El partido ha empezado con varias idas y venidas por parte de ambos equipos, oye el Mollerussa a quien ha disfrutado de las ocasiones más claras, como un recorte de Jofre, con el portero ya superado, pero que ha sacado Olmo bajo palos. Han sido los del Pla los que han ido creando peligro en el área rival, con desmarcadas de Scuri y Alpha y con los remates de Jofre y Diaby. En el último minuto, Mehdi ha cometido penalti sobre Konu y, Pepo Campanera, se ha vestido de gala, y le ha detenido el lanzamiento de Olmo.

La segunda parte ha iniciado de una manera muy similar a la primera, con los dos equipos evitando el dominio en medio del campo y jugando a buscar la espalda del rival. A medida que han ido pasando los minutos, los del Pla se han volcado al ataque y con las centradas de Scuri y los remates de Jofre han vuelto loca a la defensa egarense. A pesar de todo, la efectividad de los locales no ha sido lo bastante acertada ya que se ha ido manteniendo el empate a cero. En una acción aislada, en el primer servicio de esquina del San Cristóbal, Pol Canillo ha puesto mal la cabeza y ha anotado en propia puerta (0-1). Los de Cazorla no se han rendido y han seguido buscando el gol mediante la pelota parada. Finalmente, a pesar de intentarlo de todas las maneras posibles, los de Mollerussa no han encontrado el camino del gol y han acabado derrotados.

Con esta derrota, el Mollerussa sigue fuera del descenso, pero ve recortado la distancia con las posiciones peligrosas a sólo un punto. La próxima semana los de Cazorla viajarán a Can Vidalet el domingo en las 12.00.