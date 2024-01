La Paeria de Lleida velará para que el oratorio musulmán cumpla la normativa

Publicado por Santi Costa Domingo Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde, Fèlix Larrosa, prometió ayer que el ayuntamiento asegurará que el nuevo oratorio musulmán en la avenida Alacant en Cappont cumpla la normativa y pidió “tranquilidad” a sus vecinos después de las protestas que hubo a favor y en contra de su apertura el pasado domingo. Una compromiso que adoptó ayer en una declaración extraordinaria en la que dijo que a pesar de que respetan las motivaciones de los detractores de este equipamiento, “queremos construir una ciudad que sea modelo de convivencia”. Recordó que “en los últimos tiempos han abierto centros de culto en varios puntos de la ciudad y que, pese a las incertidumbres iniciales, funcionan con normalidad”. Larrosa afirmó que “los centros de culto pueden ir allá donde quieran siempre y cuando se ajusten a la normativa” y que su apuesta es “implementar pequeños oratorios en los barrio, y así seguiremos”.

El alcalde también reconoció que “nadie quiere según qué equipamientos cerca de casa”, y que “no me gusta ver a leridanos enfrentados por un tema regulado y apelo a todo el mundo de que no podemos encender el espacio público por miedos, aquí no hay ni buenos ni malos”. Sobre la comunidad Ibn Hazm, la entidad que ha adquirido el local, Larrosa les avisó que si incumplen la ordenanza de cualquier forma “la administración actuará”.

Por su parte, el teniente de alcalde de Acción Social, Carlos Enjuanes, detalló que ya se han reunido con Ibn Hazm, la asociación de vecinos y las comunidades de propietarios cercanas para darles los detalles del proyecto y que harán una tercera para todos los vecinos. “La comunidad quiere integrarse en el barrio, ser abiertos y transparentes”, aseguró Enjuanes.