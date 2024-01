Al menos dos empresas interesadas en soterrar el parking del Rectorado

Publicado por Marc Carbonell Verificado por Creado: Actualizado:

Al menos dos empresas están interesadas en el proyecto de la Paeria de convertir en subterráneo el parking del Rectorado de la Universitat de Lleida (UdL). El alcalde, Fèlix Larrosa, se reunió recientemente en Madrid con la patronal de las empresas del sector y “nos comprometimos a enviar documentación para que nos puedan ayudar a establecer una hoja de ruta”, afirmó. El ayuntamiento aún no tiene definido el marco legal del plan porque “antes queremos un informe previo de su viabilidad”, así como reunirse con los operadores que se han interesado, añadió el alcalde.

El parking del Rectorado actualmente es en superficie y cuenta con 129 plazas de zona azul y otras 60 reservadas para el personal de la UdL. Su índice de ocupación es del 95% y la rotación es de 2,64 tíquets por persona y día, por lo que unos 340 vehículos de media aparcan a diario en la zona. La Paeria destaca que la ocupación es muy alta porque es un parking de zona azul de baja rotación que está envuelto de calles con zona azul de tarifa normal en las que hay mucha actividad, ya que cerca de la universidad se encuentran varias clínicas y escuelas.“Debemos valorar el proyecto en el marco de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)”, apuntó Larrosa, a la vez que señaló que “tendremos que avanzar en la peatonalización de muchas zonas de la ciudad, especialmente del centro, pero eso no quiere decir que no se pueda llegar en coche y aparcar”. El gobierno municipal se ha comprometido a implantar la ZBE antes de este julio.El vicerrector de Infraestructuras de la UdL, Narciso Pastor, elogió la iniciativa cuando la edil de Movilidad, Cristina Morón, le comunicó a finales del año pasado la intención del ayuntamiento de impulsar este parking subterráneo habilitando una plaza encima. Pastor cree que “dignificará” la zona, donde actualmente no hay ningún parque, y valora que el aparcamiento actual tiene carencias y que puede llegar a resultar “peligroso” porque muchas personas lo cruzan para ir al Rectorado. El espacio ha sido objeto de críticas por los grandes socavones que habitualmente hay en el pavimento, así como por falta de iluminación.Por otra parte, la UdL ha licitado la asistencia técnica para redactar el proyecto para urbanizar y señalizar el parking del campus de Cappont, donde aparcar es un caos porque las plazas no están marcadas y los vehículos quedan “atrapados” a menudo.

La Paeria y la Zona Franca colaboran con proyectos industriales

El ayuntamiento y el consorcio del polígono de la Zona Franca de Barcelona establecerán un “protocolo de colaboración pensado para el parque científico Agrobiotech”. Lo afirmó el alcalde, Fèlix Larrosa, tras su reunión del martes con el presidente del comité ejecutivo del consorcio, Pere Navarro. “Lo hemos planteado pensando en la capacidad de promover startups, en avanzar en el impulso de incubadoras para empresas, así como en el desarrollo de proyectos que podrían derivar en sectores industriales”, añadió el alcalde.Asimismo, Larrosa indicó que “puse a disposición del consorcio los terrenos municipales del futuro polígono de Torreblanca para las iniciativas que se puedan plantear” y señaló que “coincidimos en la valoración de que los territorios necesitan especializarse y que Torreblanca puede ser el marco ideal para concentrar la industria del sector agroalimentario de alto valor”.Por otra parte, el alcalde celebró la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que da la razón a Ilerna frente a Educación, como avanzó SEGRE en noviembre, y dijo que es el “aval” para que el centro pueda quedarse en la ciudad.