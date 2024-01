Almenys dos empreses interessades a soterrar el pàrquing del Rectorat

Almenys dos empreses estan interessades en el projecte de la Paeria de convertir en soterrani el pàrquing del Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL). L’alcalde, Fèlix Larrosa, es va reunir recentment a Madrid amb la patronal de les empreses del sector i “ens vam comprometre a enviar documentació perquè ens puguin ajudar a establir un full de ruta”, va afirmar. L’ajuntament encara no té definit el marc legal del pla perquè “abans volem un informe previ de la seua viabilitat”, així com reunir-se amb els operadors que s’han interessat, va afegir l’alcalde.

El pàrquing del Rectorat actualment és en superfície i compta amb 129 places de zona blava i unes altres 60 de reservades per al personal de la UdL. El seu índex d’ocupació és del 95% i la rotació és de 2,64 tiquets per persona i dia, de manera que uns 340 vehicles de mitjana aparquen diàriament a la zona. La Paeria destaca que l’ocupació és molt alta perquè és un pàrquing de zona blava de baixa rotació que està embolicat de carrers amb zona blava de tarifa normal en els quals hi ha molta activitat, ja que a prop de la universitat es troben diverses clíniques i escoles.“Hem de valorar el projecte en el marc de la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE)”, va apuntar Larrosa, alhora que va assenyalar que “haurem d’avançar en la conversió en zona de vianants de moltes zones de la ciutat, especialment del centre, però això no vol dir que no s’hi pugui arribar amb cotxe i aparcar”. El govern municipal s’ha compromès a implantar la ZBE abans d’aquest juliol.El vicerector d’Infraestructures de la UdL, Narciso Pastor, va elogiar la iniciativa quan l’edil de Mobilitat, Cristina Morón, li va comunicar a finals de l’any passat la intenció de l’ajuntament d’impulsar aquest pàrquing subterrani habilitant una plaça a sobre. Pastor creu que “dignificarà” la zona, on actualment no hi ha cap parc, i valora que l’aparcament actual té carències i que pot arribar a resultar “perillós” perquè moltes persones el creuen per anar al Rectorat. L’espai ha estat objecte de crítiques pels grans clots que habitualment hi ha al paviment, així com per falta d’il·luminació.D’altra banda, la UdL ha licitat l’assistència tècnica per redactar el projecte per urbanitzar i senyalitzar el pàrquing del campus de Cappont, on aparcar és un caos perquè les places no estan marcades i els vehicles hi queden “atrapats” sovint.

La Paeria i la Zona Franca col·laboren amb projectes industrials

L’ajuntament i el consorci del polígon de la Zona Franca de Barcelona establiran un “protocol de col·laboració pensat per al parc científic Agrobiotech”. Ho va afirmar l’alcalde, Fèlix Larrosa, després de la seua reunió de dimarts amb el president del comitè executiu del consorci, Pere Navarro. “Ho hem plantejat pensant en la capacitat de promoure start-ups, a l’avançar en l’impuls d’incubadors per a empreses, així com en el desenvolupament de projectes que podrien derivar en sectors industrials”, va afegir l’alcalde. Així mateix, Larrosa va indicar que “vaig posar a disposició del consorci els terrenys municipals del futur polígon de Torreblanca per a les iniciatives que es puguin plantejar” i va assenyalar que “vam coincidir en la valoració que els territoris necessiten especialitzar-se i que Torreblanca pot ser el marc ideal per concentrar la indústria del sector agroalimentari d’alt valor”. D’altra banda, l’alcalde va celebrar la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que dona la raó a Ilerna davant Educació, com va avançar SEGRE al novembre, i va dir que és l’“aval” perquè el centre pugui quedar-se a la ciutat.