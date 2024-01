Larrosa achaca los asaltos en Ciutat Jardí a la fama de ser un barrio rico

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, mostró ayer su preocupación por la seguridad en Ciutat Jardí tras el asalto que se produjo el lunes por la noche en una casa del barrio donde los ladrones encerraron a una matrimonio y a su hijos y les robaron la caja fuerte, como avanzó SEGRE ayer. “A veces las noticias que aparecen en los diarios no ayudan. No es responsabilidad de los periodistas, pero ser de los barrios más ricos de España ha comportado que se haya puesto el foco en esta zona. Hay más presencia de seguridad, pero parece que no es suficiente o hay que tomar otro tipo de medidas”. El primer edil también explicó que “ha habido intentos similares en Ciutat Jardí, estamos hablando de palabras mayores. Habían intentado entrar en una segunda casa, el mismo número de personas y vestidas de la misma manera. Me preocupa la intensidad y no quiero que vaya a más, debemos tomar medidas preventivas. Hace días que intensificamos las actuaciones en el barrio, incluso se estaban haciendo controles en los alrededores y se habían reforzado las patrullas”, aseguró. También detalló que “esta mañana (por ayer) se ha reunido la comisión bilateral de Urbana y Mossos para analizar lo que está ocurriendo en Ciutat Jardí”. Asimismo, animó a “que las personas o comerciantes que han tenido incidentes lo denuncien para poder rastrear y seguir la situación. Lamento las situaciones que se producen, pero nos tienen que ayudar a configurar el modelo policial que queremos para la ciudad”. Por su parte, los Mossos seguían ayer investigando el caso.

Un menor asalta a punta de cuchillo a una mujer

Nuevo robo violento cometido por un menor de edad. Los Mossos d’Esquadra detuvieron la madrugada de ayer a un adolescente acusado de asaltar a punta de cuchillo a una mujer para robarle el móvil. Los hechos tuvieron lugar alrededor de la medianoche cuando una mujer que caminaba por la calle fue asaltada por un individuo que le puso un cuchillo en el cuello y le exigió que le diera el móvil. La víctima le dio el dispositivo y huyó atemorizada. Al parecer, cuando la víctima y su pareja se dirigían a la comisaría para interponer la denuncia, a la altura de la intersección entre las avenida Prat de la Riba y la calle Príncep de Viana, vieron al ladrón y alertaron a una dotación de los Mossos d’Esquadra que patrullaba por la zona. Los agentes procedieron al arresto del joven, que resultó ser un menor de edad, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. Cabe recordar que el pasado 11 de enero los Mossos detuvieron a un chico de 16 años acusado de asaltar a punta de navaja a una profesora del colegio Mater Salvatoris para robarle el coche. Ocurrió en el parking del centro cuando la víctima se iba con su coche. El presunto autor, que no era un alumno del colegio, se accidentó con el vehículo poco después. Fue detenido tras el siniestro.