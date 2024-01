Un juez había exculpado a la doctora que irá a juicio por una transfusión

El juzgado de Instrucción 2 de Lleida dictó en 2020 el archivo de una causa y en consecuencia exculpó a la doctora que irá a juicio por hacer una transfusión de sangre a un testio de Jehová que se oponía por razones religiosas, tal como avanzó SEGRE el pasado viernes. Sin embargo, el testigo de Jehová recurrió la decisión ante la Audiencia de Lleida, que le dio la razón, revocando el archivo y reabriendo la causa que siete años después de los hechos –ocurrió en julio de 2018– llega a juicio. Los hechos ocurrieron en julio de 2016 en Urgencias del hospital Arnau de Vilanova

El juez instructor –el encargado de investigar la causa– dictó el sobreseimiento del procedimiento “por no ser los hechos constitutivos de delito”. Argumentó que “si bien el querellante era mayor de edad y presentó un documento de voluntades anticipadas en el que rechazaba las transfusiones de sangre, la querellada actuó en una situación de riesgo muy grave para el paciente, administrando un tratamiento que resultó adecuado para salvarle la vida”. Sin embargo, el testigo de Jehová interpuso un recurso ante la Audiencia de Lleida, que fue impugnado por la Fiscalía y la defensa. El paciente argumentó, entre otros motivos, que la médica le presionó psicológicamente, le aisló y no solicitó ayuda al Comité de Ética. La Audiencia analizó el caso y recordó que el paciente “mostró su negativa a recibir una transfusión” y su “rechazo por motivos religiosos”. También que el juez de guardia no la autorizó judicialmente. El tribunal aseguró que no compartía la decisión del sobreseimiento “pues no es posible descartar, sin perjuicio de la prueba que se practique en un eventual acto del juicio oral, que la conducta desplegada por la querellada carezca de relevancia penal por la afectación que pudo suponer del derecho de autodeterminación y la libertad del querellante, aún a título de dolo eventual”. De esta forma, reabrió un caso que finalmente llega a juicio.

El paciente, que le pide cárcel por 3 delitos, lo rechazó por sus creencias

■ El testigo de Jehová, que ejerce la acusación particular, considera que la médica es autora de los delitos de coacciones, contra la integridad moral y lesiones. Pide que la facultativa sea condenada a un año y tres meses de prisión, sea inhabilitada durante dos años y que pague una indemnización de 10.000 euros por los daños causados. La Fiscalía y la defensa, que ejerce el letrado Carles López, del Despatx Simeó Miquel, solicitan su absolución. El denunciante acudió a Urgencias del Arnau la tarde del 21 de julio de 2016. Le diagnosticaron una hemorragia intestinal. Los médicos le dijeron que necesitaba una transfusión de sangre debido a su estado pero lo rechazó por motivos religiosos. Por la noche, le hicieron las transfusiones. Las partes mantienen versiones opuestas.