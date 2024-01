Aulas, patio y comedor sin móviles

Publicado por Marc Carbonell Verificado por Creado: Actualizado:

Las aulas y patios de las escuelas e institutos catalanes serán espacios libres de móviles a partir del próximo curso. El Govern envió ayer a los equipos directivos de los centros el marco regulativo común “que parte de la condición básica de que el uso de móviles en los centros debe ser mínimo y debe estar justificado educativamente”, indicó el departamento de Educación. “Si como sociedad queremos que esto funcione, la regulación debe afectar a todos: alumnos, profesores, personal de administración y de atención educativa, así como a las familias”, valoró la consellera Anna Simó, que añadió que “todos debemos actuar de forma coherente con la normativa del centro y los entornos familiares deben ser corresponsables”.

Los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) solo podrán utilizar sus smartphones en las aulas en circunstancias excepcionales con uso pedagógico que determinen los profesores, pero los dispositivos estarán vetados en el patio y en espacios comunes como los pasillos y el comedor. Si algún alumno lo lleva al centro, deberá estar apagado y guardado “en el lugar seguro que se determine”. Educación recomienda que los institutos prioricen el uso de portátiles o de dispositivos del propio centro para las actividades lectivas. Mientras, los alumnos de Infantil y Primaria (de 3 a 12 años) tendrán los móviles totalmente vetados. Asimismo, en la educación postobligatoria (Bachillerato y Formación Profesional) los alumnos serán responsables de sus teléfonos y cada centro tendrá autonomía para regular su uso.El sindicato Ustec-STEs celebró que el departamento haya emprendido la petición de elaborar una regulación y que no haya dejado la cuestión a criterio de cada centro, y valoró que en Secundaria los móviles “a veces pueden ser útiles”. Por su parte, la plataforma Adolescència Lliure de Mòbils reclamó que la “restricción total” propuesta para Infantil y Primaria se extienda también a la ESO.El anuncio del departamento no ha cogido por sorpresa a los centros de Lleida. La mayoría de los que imparten la ESO ya tienen vetados los móviles en el patio y en los pasillos, y solo permiten que se usen en clase si los profesores lo requieren. El director de un instituto de la capital explica que “tuvimos el debate el pasado verano y llegamos a la conclusión de que hay que restringir más” los móviles porque “no ayudan a que los alumnos se concentren en las clases”. Señala que los de Bachillerato de su centro lo pueden utilizar en el patio, pero en la ESO lo tienen totalmente prohibido. Otro director afirma que “la autonomía de los centros ya permitía regular” el uso de los smartphones “y casi todos teníamos claro que pueden tener un uso didáctico y pedagógico, pero por norma general deben estar prohibidos”. Valora que el último anuncio del departamento “trae pocas novedades”.El documento aprobado ayer por el Govern se elaboró en base al debate organizado en las últimas semanas por el Consell Escolar de Catalunya. El texto también explicita que los centros deben garantizar el alcance de la competencia digital de los alumnos, en referencia a la autorregulación en el uso de los móviles, las limitaciones legales o éticas y el pensamiento crítico y computacional.

«Lo necesitamos para ir a casa»

“Casi todos los compañeros tenemos móvil desde este verano. Lo utilizamos para comunicarnos, sobre todo con Whatsapp y Tik Tok. La mayoría lo guardamos en la taquilla y no lo usamos en clase, pero lo necesitamos cuando volvemos andando a casa por si tenemos alguna emergencia. Si no nos da tiempo de copiar algo de la pizarra, usamos el móvil para hacerle una foto y nos ayuda mucho”.

«Está bien que se regule»

“Usamos el móvil en algunas asignaturas para ejercicios en grupo más dinámicos, aunque algunos profesores no los quieren ver en clase. Lo guardamos nosotros y en el patio lo podemos utilizar. Por una parte está bien que se regule porque a veces lo utilizamos y no estamos atentos, pero puede ser una herramienta más. Lo sacamos en las materias que no llevamos muy al día o se hacen pesadas”.

«Usamos demasiado el móvil»

“Los adolescentes ya utilizamos demasiado el móvil en casa, por lo que pensamos que está bien limitarlo en el instituto. En el Màrius Torres podemos llevarlo a clase y lo utilizamos como una herramienta los días que no traemos el ordenador. Cuando alguna clase nos parece aburrida, la tentación de consultar el móvil es muy grande porque lo llevamos encima, y a veces nos distraemos.”