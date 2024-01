Pacientes en pasillos y boxes doblados en Urgencias del hospital Arnau de Lleida

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El descens de la incidència de casos de malalties respiratòries no s’està notant de moment a la unitat d’Urgències de l’Arnau de Vilanova de Lleida, que continua plena. Dilluns hi havia força pacients esperant en lliteres i cadires de rodes als passadissos de la unitat per ser atesos, alguns de situats fins i tot davant d’escales i portes d’ascensors. A més, els boxs estaven doblats, és a dir, amb dos malalts en cada un.

La pressió a Urgències de l’Arnau és elevada des de principis d’any, quan es van arribar a atendre 390 pacients en un dia. Salut va informar que al conjunt de Catalunya la pressió assistencial es manté estable. Del 22 al 28 d’aquest mes es van atendre un total de 68.898 urgències hospitalàries, amb una mitjana diària de 9.843 i un percentatge d’ingrés de l’11,2%.

Als Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) van acudir 27.431 persones, amb 3.919 de mitjana al dia, xifres similars a les de la setmana anterior. En el mateix període de l’any passat van atendre 28.441 visites, un 3,6% més. Així mateix, l’Atenció Primària va registrar 1.129.294 visites de dilluns a divendres en horari diürn, un 3,27 menys que la mateixa setmana del 2023.