La Policía afirma que Ciutat Jardí es segura pese a los últimos robos

Más de un centenar de vecinos de Ciutat Jardí asistieron ayer a una reunión convocada por la Paeria en el colegio del barrio en la que la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra lanzaron un mensaje de tranquilidad después de los últimos robos en casas de la zona. Tanto la teniente de alcalde de Seguridad, Cristina Morón, como los jefes de seguridad ciudadana de Mossos y Urbana, Rafael Melero y Joan Carles Moreno respectivamente, remarcaron que “Ciutat Jardí y la ciudad de Lleida son seguras”, y dijeron que han reforzado la vigilancia para evitar que se repitan sucesos como los ocurridos hace unas semanas. “El riesgo 0 no existe, pero en Ciutat Jardí las cifras de delitos no son altos ni preocupantes”, dijo Melero, que añadió que en el conjunto de la ciudad las incidencias en este barrio apenas representan el 3% del total. Por su parte, Moreno remarcó que “los esfuerzos policiales son máximos y queremos dar tranquilidad a los vecinos, hacemos todo lo que podemos”.

Tras esta introducción, los cuerpos policiales dieron consejos para prevenir robos. Entre las principales medidas están instalar luces y cámaras de vigilancia con sensores de movimiento en los perímetros de las casas, tener puertas blindadas, marcos de seguridad en las ventanas exteriores y pinzas de protección en las persianas para que no puedan levantarlas desde fuera. También aconsejaron reforzar elementos exteriores como tejados o muros, tener una caja de seguridad y una alarma, no publicar imágenes de las casas o informar de viajes en las redes sociales y fotografiar los objetos de valor. Tanto Urbana como Mossos pidieron a los vecinos “estar atentos a cualquier persona sospechosa o con comportamientos extraños, ante cualquier duda o temor, aunque sea infundado, llamadnos, es vital”. En el caso de sufrir un robo, los agentes recomendaron no tocar nada de la vivienda, facilitar todos los datos a la policía y nunca enfrentarse a los ladrones. “Normalmente no quieren encontrarse con nadie en la casa en la que roban porque conocen las leyes y las penas, pero cuando ocurre y los vecinos se enfrentan estos casos pueden acabar muy mal”, advirtieron los agentes. En el turno de ruegos y preguntas, los vecinos pidieron instalar cámaras de videovigilancia en las calles y Morón respondió que están ultimando un proyecto para colocarlas en las zonas con más delitos o inseguridad de la ciudad. También criticaron que con la recogida puerta a puerta se puede saber si alguien está en casa solo viendo si han sacado el contenedor a la calle. Morón dijo que el ayuntamiento estudiará una solución.