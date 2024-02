La Policia afirma que Ciutat Jardí és segura tot i els últims robatoris

Més d’un centenar de veïns de Ciutat Jardí van assistir ahir a una reunió convocada per la Paeria en el col·legi del barri en la qual la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van llançar un missatge de tranquil·litat arran dels últims robatoris en cases de la zona. Tant la tinent d’alcalde de Seguretat, Cristina Morón, com els caps de seguretat ciutadana de Mossos i Urbana, Rafael Melero i Joan Carles Moreno, respectivament, van remarcar que “Ciutat Jardí i la ciutat de Lleida són segures”, i van dir que han reforçat la vigilància per evitar que es repeteixin successos com els ocorreguts fa unes setmanes. “El risc zero no existeix, però a Ciutat Jardí les xifres de delictes no són altes ni preocupants”, va assenyalar Melero, que va afegir que en el conjunt de la ciutat les incidències en aquest barri amb prou feines representen el 3% del total. Per la seua part, Moreno va remarcar que “els esforços policials són màxims i volem donar tranquil·litat als veïns, fem tot el que podem”.

Després d’aquesta introducció, els cossos policials van donar consells per prevenir robatoris. Entre les principals mesures hi ha instal·lar llums i càmeres de vigilància amb sensors de moviment en els perímetres de les cases, tenir portes blindades, marcs de seguretat a les finestres exteriors i pinces de protecció a les persianes perquè no puguin aixecar-les des de fora. També van aconsellar reforçar elements exteriors com teulades o murs, tenir una caixa de seguretat i una alarma, no publicar imatges de les cases o informar de viatges a les xarxes socials i fotografiar els objectes de valor. Tant Urbana com Mossos van demanar als veïns “estar atents a qualsevol persona sospitosa o amb comportaments estranys, davant de qualsevol dubte o temor, encara que sigui infundat, truqueu-nos, és vital”. En el cas de patir un robatori, els agents van recomanar no tocar res de l’habitatge, facilitar totes les dades a la policia i mai enfrontar-se als lladres. “Normalment no volen trobar-se amb ningú a la casa en la qual roben perquè coneixen les lleis i les penes, però quan ocorre i els veïns s’hi enfronten aquests casos poden acabar molt malament”, van advertir els agents.En el torn de precs i preguntes, els veïns van demanar instal·lar càmeres de videovigilància als carrers i Morón va respondre que estan ultimant un projecte per col·locar-ne a les zones amb més delictes o inseguretat de la ciutat. També van criticar que amb la recollida porta a porta es pot saber si algú està a casa tan sols veient si han tret el contenidor al carrer. Morón va dir que l’ajuntament estudiarà una solució.