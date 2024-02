Assalten tres habitatges més en una setmana en partides de l'Horta

Els Mossos d’Esquadra investiguen una nova onada de robatoris en cases de l’Horta de Lleida. En els últims dies s’han denunciat almenys tres casos que es van produir el cap de setmana passat i l’anterior en diverses partides, segons ha pogut saber aquest diari. En tots els casos, els lladres van aprofitar que no hi havia els residents per forçar portes i finestres i sostreure diners i altres objectes de valor de l’interior.

Dos es van produir la nit del dissabte 27 de gener a la partida de la Plana del Bisbe, situada al costat de la carretera C-12 en direcció a Corbins. Els investigadors creuen que va ser obra dels mateixos autors. En un dels domicilis, van trencar la porta i van sostreure uns 3.000 euros i joies. En un altre habitatge, van saltar la tanca perimetral i van forçar una de les finestres. També es van emportar diners i joies. El tercer cas denunciat es va produir dissabte passat en una casa de la partida Copa d’Or, d’on van sostreure diners, joies, un rellotge de gamma alta i un televisor. Els investigadors estan analitzant indicis i proves com enregistraments de càmeres de seguretat.Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han incrementat la seguretat en les últimes setmanes a l’Horta i Ciutat Jardí (vegeu el desglossament). Precisament, dijous passat ambdós cossos policials van fer una xarrada conjunta sobre consells de seguretat als veïns de la partida de Quatre Pilans.D’altra banda, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, acompanyat de la tinent d’alcalde Cristina Morón, es va reunir ahir amb el Comitè de Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència per tractar diversos temes que es detallaran dijous en la comissió d’aquest àmbit. Es van traslladar a l’alcalde diverses qüestions que s’estan treballant per avançar en l’àmbit de la seguretat i el civisme, com la revisió de les ordenances perquè siguin més fàcils i aplicables i la quantificació de les sancions, entre d’altres.

Reunió sobre seguretat avui amb els veïns de Ciutat Jardí

■ La Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d’Esquadra han començat a fer reunions conjuntes amb les entitats veïnals amb l’objectiu de donar consells per vetllar per la seua seguretat i la dels seus domicilis. Després que la setmana passada visitessin diferents partides de l’Horta, avui ho faran al barri de Ciutat Jardí. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el cap la Regió Policial de Ponent, el comissari Josep Maria Estela, van acordar aquestes reunions amb els veïns, associacions i entitats de la ciutat, amb especial atenció a l’Horta de Lleida i Ciutat Jardí, on s’han registrat més casos. Ambdós cossos mantenen contacte periòdicament per establir els controls i reforços necessaris en operatius especials o, com en aquest cas, per tractar la seguretat en zones concretes.