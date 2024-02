Prisión para un conductor drogado que causó dos accidentes en la A-2

El juzgado de lo Penal 3 de Lleida ha condenado a dos años y cinco meses de prisión y a seis años sin poder conducir a un conductor que en junio de 2019 causó dos accidentes en la A-2 que se saldaron con dos mujeres heridas cuando estaba siendo perseguido por los Mossos d’Esquadra. Iba drogado y no tenía el carnet. Fue un juicio por conformidad después del acuerdo al que llegaron Fiscalía, defensa y acusación particular, ejercida por Xavier Prats, de Prats Advocats. El acusado reconoció los hechos y se dictó sentencia in voce.

Los hechos tuvieron lugar el 8 de junio de 2019 sobre las 15.00 horas cuando se produjo un accidente en la A-2, a la altura de Alcarràs. Un turismo colisionó por rozamiento lateral con un camión, sin causar ningún herido, y huyó sin detenerse. Inmediatamente se montó un dispositivo policial que permitió localizar, poco después, el vehículo sospechoso circulando temerariamente y a mucha velocidad por la A-2 en dirección a Barcelona. Los Mossos hicieron indicaciones al conductor para que se detuviera, pero este hizo caso omiso y continuó circulando de forma temeraria e, incluso, intentó dejar fuera de la vía al coche patrulla. Durante la persecución chocó contra otro turismo y lo echó de la vía a su paso por Alcoletge. A consecuencia de la colisión, resultaran heridas las dos ocupantes, que fueron trasladas al hospital Arnau. Finalmente, el fugitivo sufrió una salida de vía en el kilómetro 470 en Els Alamús. A continuación, los agentes comprobaron que el conductor, que fue detenido y estaba ileso, presentaba claros síntomas de encontrarse bajo los efectos de las drogas o del alcohol. Dio positivo en consumo de cocaína y THC (cánnabis). Además, no disponía de permiso de conducir por pérdida de los puntos y lo tenía suspendido judicialmente. El juez de guardia decretó su ingreso en prisión y estuvo privado de libertad hasta marzo de 2020.

La jueza le ha condenado por un delito de conducción temeraria, dos delitos de lesiones por imprudencia grave, un delito de conducción sin permiso y un delito contra la seguridad vial por abandonar el lugar del accidente.

Juicio hoy por la muerte de dos motoristas cerca de Alpicat

■ La Audiencia de Lleida acogerá a partir de hoy su primer juicio por muertes de tráfico. Concretamente, el tribunal juzgará al conductor de Lleida de 40 años que el 17 de septiembre de 2021 cuando circulaba ebrio y drogado atropelló mortalmente a una pareja de motoristas en la autovía A22 entre la capital del Segrià y Alpicat y se dio a la fuga, para quien que la Fiscalía solicita una condena de ocho años y medio de cárcel, como avanzó SEGRE. Se trata de una de las condenas más altas solicitada por el Ministerio Público por un delito de tráfico en Lleida y, por este motivo, se celebrará en la Audiencia y no en un juzgado de lo Penal. Las acusaciones particulares piden nueve y diez años y que se le deje sin carnet. El conductor estuvo un mes encarcelado preventivamente y está en libertad con cargos.