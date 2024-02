Presó per a un conductor drogat que va causar dos accidents a l'A-2

El jutjat penal 3 de Lleida ha condemnat a dos anys i cinc mesos de presó i sis anys sense poder conduir un conductor que el juny del 2019 va causar dos accidents a l’A-2 que es van saldar amb dos dones ferides quan era perseguit pels Mossos d’Esquadra. Anava drogat i no tenia el carnet. Va ser un judici per conformitat després de l’acord al qual van arribar Fiscalia, defensa i acusació particular, exercida per Xavier Prats, de Prats Advocats. L’acusat va reconèixer els fets i es va dictar sentència in voce.

Els fets van tenir lloc el 8 de juny del 2019 cap a les 15.00 hores quan es va produir un accident a l’A-2, a l’altura d’Alcarràs. Un turisme va col·lidir per fricció lateral amb un camió, sense causar cap ferit, i va fugir sense aturar-se. Immediatament van muntar un dispositiu policial que va permetre localitzar, poc després, el vehicle sospitós circulant temeràriament i a molta velocitat per l’A-2 en direcció a Barcelona. Els Mossos van fer indicacions al conductor perquè s’aturés, però aquest en va fer cas omís i va continuar circulant de forma temerària i, fins i tot, va intentar deixar fora de la via el cotxe patrulla. Durant la persecució va xocar contra un altre turisme i el va fer fora de la via al seu pas per Alcoletge. A conseqüència de la col·lisió, van resultar ferides les dos ocupants, que van ser trasllades a l’hospital Arnau. Finalment, el fugitiu va patir una sortida de via al quilòmetre 470 als Alamús. A continuació, els agents van comprovar que el conductor, que va ser detingut i es trobava il·lès, presentava clars símptomes de trobar-se sota els efectes de les drogues o de l’alcohol. Va donar positiu en consum de cocaïna i THC (cànnabis). A més, no disposava de permís de conduir per pèrdua dels punts i el tenia suspès judicialment. El jutge de guàrdia va decretar l’ingrés a la presó i va ser privat de llibertat fins al març del 2020.

La jutge l’ha condemnat per un delicte de conducció temerària, dos delictes de lesions per imprudència greu, un delicte de conducció sense permís i un delicte contra la seguretat viària per abandonar el lloc de l’accident.

Judici avui per la mort de dos motoristes a prop d’Alpicat

■ L’Audiència de Lleida acollirà a partir d’avui el seu primer judici per morts de trànsit. Concretament, el tribunal jutjarà el conductor de Lleida de 40 anys que el 17 de setembre del 2021 quan circulava ebri i drogat va atropellar mortalment una parella de motoristes a l’autovia A22 entre la capital del Segrià i Alpicat i va fugir, per al qual la Fiscalia sol·licita una condemna de vuit anys i mig de presó, com va avançar SEGRE. Es tracta d’una de les condemnes més altes sol·licitada pel Ministeri Públic per un delicte de trànsit a Lleida i, per aquesta raó, se celebrarà a l’Audiència i no en un jutjat penal. Les acusacions particulars demanen nou i deu anys i que se li retiri el carnet. El conductor va estar un mes empresonat preventivament i actualment està en llibertat amb càrrecs.