ERC alerta de que la inauguración del Museu Morera incumple la normativa electoral

El grupo municipal de ERC en la Paeria de Lleida ha alertado de que la inauguración del Museu Morera anunciada por el gobierno municipal para el día 20 de abril incumple la normativa electoral. Los republicanos recuerdan que la Junta Electoral prohíbe inauguraciones de todos los poderes públicos en periodo electoral para garantizar el principio de neutralidad en las puertas de unas elecciones que en este caso son las que se efectúan al Parlamento Europeo del 6 al 9 de junio. Los republicanos han pedido al alcalde Fèlix Larrosa que reconsidere la fecha de inauguración del museo y proponen que se haga antes del 16 de abril o después de las elecciones. Asimismo también lamentan haberse enterado por la prensa de la noticia de la inauguración.

Los republicanos han recordado que, el Sant Jordi de 2023, donde también estaba en periodo electoral por las elecciones municipales, el PSC llevó a la Junta Electoral Provincial una visita de obras a los vecinos. En este sentido, la portavoz Jordina Freixanet ha asegurado que ellos no harán como el PSC y no lo denunciarán tres días antes "con intereses partidistas" sino que lo alertan con bastante tiempo para que puedan cambiar la fecha de la inauguración y, sobre todo, para que no perjudiquen a los leridanos que quieren disfrutar del nuevo equipamiento cultural que hace años que se espera.