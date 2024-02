ERC alerta que la inauguració de Museu Morera incompleix la normativa electoral

detail.info.publicated acn

El grup municipal d'ERC a la Paeria de Lleida ha alertat que la inauguració del Museu Morera anunciada pel govern municipal pel dia 20 d'abril incompleix la normativa electoral. Els republicans recorden que la Junta Electoral prohibeix inauguracions de tots els poders públics en període electoral per garantir el principi de neutralitat a les portes d'unes eleccions que en aquest cas són les que es fan al Parlament Europeu del 6 al 9 de juny. Els republicans han demanat a l'alcalde Fèlix Larrosa que reconsideri la data d'inauguració del museu i proposen que es faci abans del 16 d'abril o després de les eleccions. Així mateix també lamenten haver-se assabentat per la premsa de la notícia de la inauguració.

Els republicans han recordat que, el Sant Jordi de 2023, on també s'estava en període electoral per les eleccions municipals, el PSC va portar a la Junta Electoral Provincial una visita d'obres als veïns. En aquest sentit, la portaveu Jordina Freixanet ha assegurat que ells no faran com el PSC i no ho denunciaran tres dies abans "amb interessos partidistes" sinó que avien amb prou temps perquè puguin canviar la data de la inauguració i, sobretot, perquè no perjudiquin als lleidatans que volen gaudir del nou equipament cultural que fa anys que s'espera.