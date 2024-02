Absueltos los urbanos de Vila-seca acusados de apalear a un leridano

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Tarragona ha absuelto a los dos agentes de la Policía Local de Vila-seca acusados de propinar una brutal paliza a un leridano en 2013. La jueza considera que las pruebas expuestas en el juicio, que se llevó a cabo del 27 al 30 de noviembre de 2023, plantean “dudas razonables” de que fueran los responsables de la agresión. Los policías estaban acusados de torturas graves e intento de asesinato, delitos por los que la Fiscalía les pedía inicialmente 20 años y tres meses de prisión. También han quedado absueltos el ayuntamiento de Vila-seca, como posible responsable civil de los daños al hombre, y el entonces jefe de la Policía Local, que llegó a ir a juicio aunque la Fiscalía retiró la acusación de falsedad documental y encubrimiento al inicio de la vista. La sentencia analiza los indicios que se pusieron encima de la mesa durante el juicio, a partir de los testimonios y análisis. El texto reconoce que hay “fuertes y poderosas dudas sobre la certeza de los hechos denunciados” y afirma que hay una “imposibilidad de determinar cómo sucedieron los hechos”, por lo que absuelve a los agentes de todos los presuntos delitos. En el juicio, la víctima señaló que no recordaba nada de lo sucedido, que tuvo lugar en enero de 2013 a la salida de una discoteca en La Pineda. Según su relato, fue a la discoteca tras cenar con unos amigos. Lo siguiente que recuerda, dijo, es encontrarse en la puerta del apartamento de Salou propiedad de su hermana, con restos de sangre y con dolor. Se quedó dormido en el rellano y, cuando despertó, se dio cuenta de que no tenía las llaves, que las había dejado en su vehículo y que seguía en el aparcamiento de la discoteca. Cuando se dirigía hacía allí, empezó a encontrarse mal hasta que un ciudadano lo encontró y llamó a una ambulancia. Fue ingresado en el hospital de Santa Tecla de Tarragona nueve días y, al recibir el alta, volvió a Lleida. Pocos días después volvió a ingresar en el hospital. Para el Ministerio Público, las lesiones que sufría “eran de tal gravedad que implicaron compromiso vital, ya que si no hubiera recibido atención médica habría muerto”. La víctima señaló que pensaba que le habían atropellado hasta que un año y medio después de los hechos recibió un anónimo en su domicilio en Lleida que implicaba a dos policías locales de Vila-seca. Entonces, presentó la denuncia y se inició la investigación.