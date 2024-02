Anulado un concurso de servicios en el Arnau por una cláusula irregular

El Institut Català de la Salut (ICS) se ha visto obligado a anular el concurso que había convocado en mayo de 2023 para el servicio de mantenimiento del hospital Arnau de Vilanova y de las instalaciones en el mismo del Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), después de que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic concluyera que una de sus cláusulas vulneraba la normativa vigente. Este organismo dictó una resolución el pasado diciembre en la que estimaba el recurso presentado por la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos, que denunciaba que uno de los criterios para la adjudicación, consistente en ofrecer una mejora salarial de hasta un 5% más que la retribución fijada en el convenio para los profesionales con una experiencia mínima de 5 años en la ejecución del servicio era contraria a “los principios de igualdad de trato, no discriminación, proporcionalidad, transparencia, salvaguardia de la libre competencia y libre concurrencia” de la ley de Contratos del Sector Público. El ICS aportó alegaciones que han sido insuficientes a criterio de este tribunal administrativo. La resolución indica, entre otros puntos, que esta mejora solo afecta a una parte de personal “muy concreta”, el que tiene al menos 5 años de antigüedad, y que no hay ningún documento justificativo de este criterio, cuando la ley obliga a ello. Además, cree que este hecho comporta “un posible carácter discriminatorio” hacia el personal con menos antigüedad. La estimación del recurso ha provocado que la gerencia territorial del ICS anulara hace dos semanas el concurso, que estaba en la fase de adjudicación, e iniciara el proceso para convocar otro. El contrato era por un año por 1.198.080,24 €, IVA incluido, con la previsión de prorrogarse durante otros tres, por lo que el valor estimado (con la correspondiente actualización anual) es de 4.967.665,16 euros, IVA incluido.