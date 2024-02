Denuncia una agresión de jóvenes cuándo circulaba con su moto por Lleida

Publicado por Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

Una vecina de Lleida denunció el viernes por la tarde ser víctima de una agresión por parte de un grupo de jóvenes cuando circulaba con su moto en el barrio de la Mariola. La mujer explicó que, hacia las 19.15 horas, al pasar por la avenida Pío XII, en el cruce con la calle Rioja, vio un grupo de jóvenes que estaban escondido entre dos furgonetas y que uno de ellos se abalanzó sobre ella cuando pasaba con la moto. “Noté un golpe muy fuerte en el casco, pensé que había sido una piedra y a dos metros me paré para ver qué había pasado”, explicó ayer este diario.

La mujer vio entonces que tenía la visera rota y recriminó a los jóvenes su acción. Se fue directamente a la comisaría de los Mossos d'Esquadra para denunciar los hechos. “Ya en comisaría, me di cuenta de que tenía restos de cáscara de huevo en el casco, por lo cual deduje que el joven se había abalanzado sobre mí para aplastarme con la mano el huevo directamente en el casco”, explicó. La mujer añadió que se encuentra bien pero que “el susto fue muy grande” y añadió que “podría haber caído o dar un giro brusco con la moto y causar un accidente”. Asimismo, señaló que “no considero que se trate de una broma porque fue muy peligroso y me atacaron directamente, me golpeó con la mano, nunca habría pensado que pudiera pasar nada así”.

Quiso presentar denuncia aunque, se lamentó, “quizás no consiguen saber quién fue”. “Estas cosas se tienen que dar a conocer porque hay mucho incivismo e inseguridad en la zona y queremos poder ir tranquilos por la calle”, aseveró. También afirmó que hay zonas de la ciudad que están poco iluminadas por la noche y consideró que esta situación “provoca todavía más sensación de inseguridad en los vecinos.