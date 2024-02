La Paeria autoriza la apertura en Ciutat Jardí de un restaurante que los vecinos rechazan

Publicado por Santi Costa Domingo Verificado por Creado: Actualizado:

La Paeria ha autorizado la apertura de un restaurante situado en la planta baja del nuevo hotel delante del hospital Arnau de Vilanova al aceptar las alegaciones de su propietario después de que vecinos la impugnaran. El restaurante está en la planta baja del número 87 de la avenida Rovira Roure y el cruce con la de les Germanies. Es propiedad de la empresa Alimentpecuar SL. La primera planta acoge un establecimiento hotelero de la cadena francesa B&B Hotels que tiene 45 habitaciones.

La propiedad presentó el pasado verano una comunicación a la Paeria para solicitar la licencia de apertura del hotel y del restaurante, pero los técnicos municipales impidieron que este último iniciara la actividad al considerar que no estaba relacionada a la del hotel. Entre los argumentos de los técnicos figuraban que la distribución final de la planta baja del hotel ha generado un establecimiento con acceso independiente, cocina y servicios higiénicos propios; que la imagen comercial del restaurante es independiente a la del hotel y con rotulación propia; que el restaurante era de comida asiática y que el hotel no ofrece servicio de restaurante y solo da desayunos en un espacio diferenciado de la zona del restaurante. Por todo ello, decretó que el restaurante “no se puede considerar una actividad complementaria vinculada al hotel” y daba un plazo de 10 días a la propiedad para que presentara alegaciones a su resolución. Además del “no” inicial de la Paeria, vecinos de Ciutat Jardí impugnaron la licencia del restaurante argumentando que era una actividad “independiente y autónoma” a la del hotel, tal y como publicó este diario. Añadieron que según el Plan General Municipal en la parcela en la que se encuentra no estarían permitidos los usos de restauración y que las obras para adecuar el edificio incumplían el planeamiento vigente. Sin embargo, el 7 de noviembre la propiedad presentó alegaciones a la resolución de la Paeria. Aducía que la actividad de restaurante y hotel “están plenamente relacionadas y existe una clara dependencia la una de la otra”, que la primera es “una actividad puramente complementaria al establecimiento hotelero” y que dispone de servicios propios por una cuestión práctica y dar un mejor servicio.Finalmente, el ayuntamiento aceptó las alegaciones y da luz verde a la apertura del restaurante al considerarlo “una actividad complementaria y vinculada” a la del nuevo hotel.

El supermercado de Mercadona en Cappont tendrá parking soterrado

El nuevo supermercado que la cadena Mercadona está habilitando en los antiguos talleres Consa de Cappont tendrá un parking subterráneo y conservará su histórica fachada al estar incluido en el catálogo municipal de elementos de interés histórico y artistico. Precisamente, ayer por la tarde los operarios estaban asegurando las fachadas de los talleres, situados entre la avenida Alacant y la calle Santa Cecília, antes de proceder a retirar la cubierta y vaciar su interior. La licencia de obras expedida por el ayuntamiento da un plazo de tres años a Mercadona para acabar las obras, pero la compañía informó que su previsión es poder abrir antes de finales de este mismo año. La puesta en marcha de este supermercado llega después de que en enero cerrara el que tenía en el Noguerola y Carrosseries Consa se trasladara al polígono industrial del Camí dels Frares tras estar más de 77 años en Cappont.