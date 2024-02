ERC lleva ante Antifrau al edil de la Paeria de Lleida Xavier Blanco por actos con su escuela de danza

El grupo de ERC denunció este jueves ante la Oficina Antifrau de Catalunya una presunta actuación de corrupción del concejal de Fiestas, Xavier Blanco, por la participación en el espectáculo La Factoria dels Reixos 2024, organizado por la Paeria, de al menos diez bailarines de la escuela Dancescape SL, de la que el edil es el administrador y docente. También le puso en conocimiento presuntas irregularidades en la contratación de los 16 bailarines que participaron en total, puesto que no consta que firmaran un contrato laboral o mercantil con el consistorio, sino que recibieron solo un recibo por su colaboración. ERC solicita a Antifrau que inicie actuaciones previas de veracidad sobre los hechos y, en función del resultado, lleve a cabo las actuaciones pertinentes.

Destaca que Blanco reconoció por escrito a una pregunta de ERC que no se abstuvo en el expediente administrativo relacionado con la organización y programación del espectáculo por incompatibilidad al haber conflicto de intereses por la participación de bailarines de su escuela. Esquerra concluye que si la decisión de incorporar a bailarines en la Factoria dels Reixos la tomó el director artístico, el concejal debería haberse abstenido tan pronto como tuvo conocimiento de ello. Dice que Blanco en noviembre informó por escrito de que el espectáculo contaría con bailarines. Añade que en caso de que la decisión la hubieran tomado conjuntamente el edil y el director artístico se trataría de una presunta actuación de corrupción, puesto que 10 de los 16 bailarines están vinculados con Dancescape.

En octubre, ERC ya expuso situaciones de posible conflicto de intereses del edil con expedientes de su concejalía. Así, preguntó por la participación de alumnos de Dancescape en el acto de apertura del curso escolar y el día 26 acaba el plazo para responder. Indica que Blanco en un principio no declaró en la Paeria su actividad como docente en el ciclo formativo de danza urbana en Dancescape, aunque después modificó su declaración, y añade que no tiene acreditado que haya declarado trabajos esporádicos en el ámbito artístico. No obstante, Blanco figura como coreógrafo en el espectáculo “Fantasia num. 10”, organizado por el ayuntamiento y representado el pasado 27 de enero, como consta en el folleto oficial de la programación de la temporada 2024 de Arts en Viu. El equipo de gobierno se limitó ayer a señalar que “no entrará en polémicas” y que “el alcalde quiere manifestar su total y absoluta confianza con el edil Xavier Blanco”.