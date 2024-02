Más de 2.100 personas esperaban piso social en Lleida en 2023 y solo se edificaron 66

La Agència de l’Habitatge de Catalunya tenía contabilizadas a 31 de diciembre de 2023 a 2.154 personas inscritas en el registro de solicitantes de pisos de protección oficial en la provincia de Lleida. En cambio, solo se edificaron 66 viviendas sociales, la gran mayoría de iniciativa privada, según indicó recientemente la Associació de Promotors i Constructors Tècnics de Catalunya (APCE), que reclamó subir el tope de los precios de estos pisos en Lleida para que construirlos les genere un mínimo de rentabilidad, como publicó este diario. Del total de inscritos, 659 estaban en el listado al haber renovado su inscripción y el resto, 1.495, eran nuevos. Asimismo, había otras 499 solicitudes en trámite, 83 fueron denegadas y 12.603 inscripciones no fueron renovadas, de modo que causaron baja por caducidad. El número global de 2.154 solicitantes en 2023 es muy similar a los 2.264 del ejercicio anterior y la gran mayoría preferían un piso de alquiler con opción de compra (2.017, un 93%).

La cifra de Lleida supone solo un 2,1% de los solicitantes del conjunto de Catalunya, que cerró 2023 con un total de 101.903 en espera de vivienda social. En cuanto al nivel de ingresos de los peticionarios leridanos, la mayoría, un 69%, se enmarcaron en el tramo A, que implica unas percepciones económicas del hogar igual o menores que 0,93 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), que en 2023 ascendió a 717,09 euros mensuales en doce pagas, es decir, 8.605,15 euros anuales. Un 18% tenían ingresos del tramo B (entre 0,93 y 1,5 veces el IRSC) un 8%, en el C (entre 1,5 y 2,33).Asimismo, más de un tercio de las solicitudes correspondían a personas individuales (un 38%). Un 18%, a una unidad de convivencia de dos personas; un 15%, de tres miembros; un 13%, de cuatro; un 10%, de cinco; un 4%, de seis y un 2%, de siete. De hecho, el informe detalla que una de cada diez solicitudes fue de familias numerosas (un 11%, 242 peticiones) y un 5%, de monoparentales (104). Además, 1.548 inscritos (un 72%) tenían entre 35 y 65 años, otros 449 (un 21%) eran menores de 35 y 157 (un 7%), 65 o más. Las peticiones se repartieron casi equitativamente entre hombres (1.100, un 51%) y mujeres (1.040, un 48%), y en 14 casos se definieron como de género no binario. La situación se repite con el origen, puesto que un 51% fueron nacionales y un 49%, extranjeros no comunitarios.

Luz verde al índice de precios para limitar el precio del alquiler

El Consejo de Ministros aprobó ayer el índice de referencia de precios del alquiler los precios en áreas tensionadas, que ya está disponible en a web y entrará en vigor en diez días. Este sistema establecerá precios máximos y mínimos para una vivienda en función de sus características, como superficie, estado conservación, año de construcción, zonas comunes y de otras que tienen el objetivo de que las viviendas “con menos valor” no puedan incrementar su precio al ser equiparadas con viviendas de mayor calidad en la misma zona. En Lleida, los municipios que se declararon como zonas de mercado residencial tensionado son la capital, Balaguer, Cervera, Guissona, Mollerussa, La Seud’Urgell, Solsona, Sort, Tàrrega y Tremp. La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, instó al Gobierno central a “rectificar” y la consellera de Territorio, Ester Capella, criticó la “visión homogeneizadora del Estado”.