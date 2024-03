La asociación vecinal de La Bordeta ve inútil estar en el consejo de barrio

Publicado por Santi Costa Domingo Verificado por Creado: Actualizado:

La presidenta de la asociación de vecinos de La Bordeta, Mari Carme Guerrero, dijo ayer que estar en los consejos de barrio que organiza la Paeria “es una pérdida de tiempo porque comportan celebrar muchas reuniones que no son funcionales ni útiles”. Una afirmación que hizo el mismo día en que el gobierno municipal constituyó el consejo de La Bordeta, al cual asistió Guerrero como oyente y avanzó que su entidad “de entrada no participará en el consejo porque ya tenemos una asociación de vecinos”. En este sentido, la presidenta recordó que “todas las asociaciones y entidades de barrio tienen contacto directo con el ayuntamiento para atender sus peticiones, por lo que no vemos lógico que se hagan tantas reuniones para tratar los mismos temas, eso solo acaba demorarando la toma de decisiones y actuaciones y esperábamos que el nuevo gobierno no les diera continuidad por este motivo”.

El ayuntamiento creó en 2006 los consejos de zona, que a lo largo de los años han adoptado diferentes nombres hasta los consejos de barrio actuales. A raíz del comentario de la presidenta vecinal de La Bordeta, el teniente de alcalde de Acción Social, Carlos Enjuanes, reconoció que “hay que darle una vuelta a los consejos de barrios para que la gente no salga de ellos pensando que no han sido eficientes o se traten temas dichos en otros escenarios, pero debemos constituirlos por ley”. En este sentido, Enjuanes abogó por que los consejos de barrio “sean entornos para hablar de temas de barrio que no requieren de una inmediatez absoluta” y remarcó que “no están para sustituir a las asociaciones de vecinos, son dos niveles de participación diferentes”. Además del de La Bordeta, la Paeria constituyó ayer el consejo de barrio de Magraners y está previsto que hoy haga lo propio con los de Balàfia y el Secà.