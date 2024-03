Condenado a 8 años y siete meses de prisión un hombre por violar y amenazar de muerte a la mujer con quien convivía en Esterri d'Àneu

Publicado por acn

La Audiencia de Lleida ha condenado a 8 años y siete meses de prisión a un hombre por amenazar de muerte y violar a una mujer con quien convivía en Esterri d'Àneu, en el Pallars Sobirà, en diciembre de 2020. Los hechos tuvieron lugar durante un trayecto en coche hasta Tarragona. El hombre paró el vehículo en una zona boscosa y apuntó con una navaja a la víctima amenazándola que si no tenían sexo la mataría. Acto seguido, la forzó para violarla. La sala ha considerado que el testimonio de la víctima en el juicio, celebrado el 14 de febrero; fue "creíble, sincero, convincente y coherente" y está acompañado de otras pruebas como la navaja y restos de líquido seminal coincidentes con el perfil del acusado que los Mossos encontraron en el coche. El hombre negó los hechos.

Por el delito de violación, la Audiencia impone al procesado la pena de 8 años, mientras que por el de amenazas es 7 meses. Aparte, dicta 5 años de libertad vigilada y le prohíbe acercarse a menos de 200 metros de la víctima o comunicarse una vez salga de la prisión. También solicita que la indemnice con 15.000 euros por los daños morales y físicos causados.

En el juicio, la mujer relató que desde hacía unos seis meses convivía con el hombre en un piso de Esterri d'Àneu. Durante su convivencia, su compañero de piso ya le había pedido más de una vez que se casaran, pero ella le había reiterado que no quería. El día de los hechos, el hombre acompañó a la mujer a Tarragona para regularizar unos papeles y durante el trayecto ella rechazó una nueva proposición de matrimonio.

Entonces, "él me dijo que ahora entraríamos en este bosque y que ya vería. Una vez dentro paró el vehículo, sacó una navaja y me amenazó diciéndome que al menos tuviéramos una relación sexual o me mataría. Estaba atemorizada. Me obligó a ir a los asientos traseros del coche y entonces me forzó los brazos y las piernas para penetrarme vaginalmente, llegando a eyacular," declaró.

Los agentes y peritos declararon al juicio que encontraron una mancha de líquido seminal a la parte posterior del vehículo que "coincidía plenamente" con el perfil del acusado, aunque no pudieron establecer el tiempo que llevaba allí. Asimismo, los agentes localizaron en el coche del hombre una navaja que la mujer reconoció como el arma que se utilizó para amenazarla.

Por su parte, el acusado dijo que su relación con la mujer fue únicamente como compañeros de piso y que "nunca" le ofreció matrimonio ni le propuso mantener relaciones sexuales porque estaba casado y tenía hijos. "La consideraba como un familiar", afirmó. Con respecto a los restos de líquido seminal, el hombre dijo que días antes había tenido una relación sexual en el vehículo con otra mujer.