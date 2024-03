Los trabajadores penitenciarios vuelven a bloquear el acceso a la prisión de Lleida

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

Los trabajadores penitenciarios vuelven a bloquear este lunes por la mañana los accesos a las prisiones de Lledoners, Ponent, Puig de les Basses, Brians 1 y 2 y Mas d'Enric. Decenas de funcionarios de prisiones han colocado de madrugada neumáticos, en algunos casos encendidos, ramas y piedras para evitar el paso en el centro penitenciario. Con respecto a las prisiones de Quatre Camins y Joves, sin embargo, los Mossos lo han evitado y han obligado a dejar un carril abierto. En la prisión de mujeres, Wad-Ras, hay una veintena de trabajadores concentrados que han permitido la salida de los internos en tercer grado y la entrada de alimentos, pero no el resto de movimientos. Fuentes de Interior aseguran que los trabajadores que quieran pueden acceder a los centros y que algunos lo están haciendo.

Desde el Departamento de Interior han remarcado que en todos los centros en realidad se permite el acceso de funcionarios aunque sea a pie, pero que ya es voluntad suya decidir si lo hacen o no. Explican que en algunas prisiones se ha hecho relevo, como en Mas d'Enric, algunos en Lledones y también en Wad-Ras. Se ha constituido el CECOR para controlar la situación. En Brians, los Mossos han cortado los accesos en vehículo a las dos prisiones, pero un centenar de trabajadores han accedido caminando e impiden el último acceso a los centros penitenciarios con una pequeña hoguera y neumáticos. La presencia policial, sin embargo, es discreta. Los trabajadores que tienen que entrar por la mañana por ahora no han querido acceder a la prisión.

En el centro de Puig de les Basses sólo dejarán volver a los internos que vuelven del permiso de fin de semana y permitirán la entrada de Mossos. Una cincuentena de personas están desde las 4 de la mañana y han advertido que no se marcharán hasta que no dimitan Gemma Ubasart y el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó.

Justicia confirma que sólo Quatre Camins y Joves pueden abrir las celdas este lunes por la mañana

El Departamento de Justicia ha confirmado que sólo las prisiones de Quatre Camins y Joves, que comparten acceso, pueden abrir las celdas este lunes por la mañana. Se trata del centro donde los Mossos han impedido el bloqueo por parte de los trabajadores. Quatre Camins puede abrir, pero sin actividad, y Joves también lo podrá hacer. Con respecto a las prisiones de Mas d'Enric, Ponent y Puig de les Basses, los internos tendrán que permanecer sin salir. En Brians 1 y 2, apunta al departamento, pasará probablemente lo mismo. En estos dos centros hay 1.200 y 1.600 internos, respectivamente. En Lledones y en Wad-Ras tampoco de momento pueden permitir la salida de los internos por falta de personal.

Obligan a 15 funcionarios a pasar la noche en Ponent

Funcionarias de la prisión de Ponent denunciaron este domingo que la dirección obligó a permanecer durante toda la noche en el centro a los quince compañeros que trabajaban en el turno que acabó a las 22.00 horas. Explicaron que recibieron una orden poco después de las 20.00 horas que les obligaba a pernoctar en la cárcel y a reincorporarse al trabajo esta mañana, pese a que su turno es de fines de semana. Las mismas fuetes aseguraron que la noche de ayer estaba “cubierta perfectamente”, porque todos los compañeros ya estaban en el centro antes de las 21.00 horas. “Que no te permitan salir es una retención, tenemos dudas de que sea legal”, valoraron. Al respecto, anunciaron que prevén nuevas movilizaciones hoy desde primera hora de la mañana. “Las declaraciones de la consellera encienden más los ánimos”, añadieron. Se referían a que la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, afirmó ayer que Justicia e Interior se coordinarán para garantizar que las prisiones funcionen con normalidad hoy. “La situación de bloqueo no se puede volver a repetir, por el riesgo que representa para los derechos y la seguridad de internos y profesionales”, valoró. Al ser preguntada sobre si se contemplan intervenciones policiales por parte de los Mossos d’Esquadra, se limitó a responder que están todos los escenarios abiertos y que no hay ninguna decisión tomada. La consellera defendió la negociación con los sindicatos y el Govern les convocó para esta mañana. Después de que plantaran a Ubasart el viernes, el Govern planteó nuevos interlocutores: el secretario general de Justicia, Jordi Martinoy; la secretaria de Administración y Función Pública, Alícia Corral, y el director general de Afers Penitenciaris, José María Montero. Los sindicatos afirmaron que no asistirán a la reunión. El portavoz de UGT Xavier Martínez acusó a Ubasart de “amenazar” a los funcionarios y el coordinador de CSIF, Alberto Gómez, calificó las palabras de la consellera de “vergüenza”. Los sindicatos piden la destitución del secretario de Medidas Penales, Armand Calderó, y la UGT insistió ayer en que sin su cese no habrá negociación. En respuesta, Ubasart lo reforzó en su cargo como “la mejor persona que podemos tener al frente del sistema y de la gestión de esta crisis”.