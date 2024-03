El Santa Maria traslada a una nave en Cappont su área administrativa

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Decenas de empleados administrativos de la empresa pública Gestió de Serveis Socials (GSS) que hasta ahora trabajaban en el hospital Santa Maria han estrenado las oficinas del local de 4.500 m² que la firma ha alquilado en Cappont para liberar espacios en el hospital y poder ampliar el área de Salud Mental. Así, su traslado ha permitido empezar obras en el hospital para convertir despachos en áreas asistenciales. En un primer movimiento se trasladarán a unos 50 trabajadores de Recursos Humanos, Dirección Económica y Financiera, Infraestructuras y Calidad, así como de los sistemas de información y la asesoría jurídica.

El edificio, situado en la calle Mequinensa, tiene tres pisos. La planta baja está formada por un espacio diáfano con capacidad para casi cien personas situadas en mesas contiguas y separadas por armarios. También incluye despachos y salas de reuniones. En el sótano hay un gran parking, y en el primer piso un almacén compartido con el hospital Arnau. Los sindicatos son críticos con la ubicación del equipamiento, lejano del Santa Maria, así como con el precio del alquiler, de 1.931.160 euros por 10 años. “La plantilla no está nada contenta y el edificio no es eficiente, costará mucho calentarlo y refrigerarlo”, afirma la portavoz de CCOO Helena Motos. “La confidencialidad se pierde en un espacio tan abierto”, añadió Santiago Miguelsanz, portavoz de Metges de Catalunya.Por otra parte, el delegado de Salud, Raül Llevot, hizo balance ayer de sus quince meses de gestión y aseguró que en Lleida “estamos bien dotados” de profesionales médicos, aunque admitió que “siempre hacen falta más”. Destacó la prioridad del departamento en “apostar por la equidad territorial” entre el llano y el Pirineo, e indicó que prevén que el final de las obras del nuevo edificio de consultas externas del Arnau de Vilanova no se demore más allá del último trimestre de este año. Añadió que la ampliación del CAP de La Bordeta y el nuevo de Mollerussa estarán listos en mayo, y la ampliación del de Tàrrega en septiembre u octubre. En el Pirineo, Salud destacó la puesta en marcha del servicio de aborto quirúrgico en todos los hospitales.