Protocolo para las entidades

La Paeria ha enviado a las entidades de la ciudad un documento con el protocolo a seguir en los actos que organizan cuando asiste el alcalde y otros miembros de la corporación. La guía incluso incluye representaciones gráficas para que quede claro dónde se debe sentar el paer en cap y el resto de autoridades, y también recomienda “poner en la mesa una jarra con agua y vasos, a poder ser de cristal para evitar el plástico”.

Detalla que las invitaciones se deben hacer llegar a Alcaldía especificando si es solo para el alcalde y si están previstos parlamentos o la entrega de algún obsequio. Asimismo, señala que debe recibir al alcalde (o a la persona en quien delegue) el presidente de la entidad. Especifica que si el acto se celebra en un lugar público o en uno privado pero el organizador delega la presidencia, en la mesa el alcalde se desde situar en el centro o compartirlo con el dirigente de la entidad. Si es en un sitio privado, el centro es para el presidente de la asociación, aunque puede ser una presidencia compartida con el alcalde. Apunta que la distribución es la misma si el acto es de pie, y apostilla que, “si es posible, con atril y micrófono fijo”. La guía señala que si se invita a otras autoridades se debe reservar para ellas la primera fila (fila cero) e incluye un esquema de cómo se han de distribuir si hay un pasillo en medio de la sala frente a la mesa presidencial y si no lo hay. Detalla hasta el lado y el orden el que se han se situar los miembros de la corporación municipal y los exalcaldes.En cuanto a los parlamentos, señala que si están en un espacio público el saludo de bienvenida corre a cargo del alcalde y si es en uno privado, del presidente de la entidad. Concluye que en términos generales, en los discursos primero habla la persona con menor rango mientras que en los saludos el orden es el contrario. Y en todas las ocasiones, la finalización del acto corresponde al alcalde, siempre que no decida cederala otro miembro de la mesa presidencialUna portavoz municipal indicó que el ayuntamiento decidió enviar el documento porque recibe habitualmente consultas sobre cómo organizar el protocolo y remarcó que se trata de una guía, no de una imposición.