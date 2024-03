Usuarios de Avant piden recuperar dos trenes suprimidos por la Covid

La plataforma de usuarios Avant Catalunya reclamó ayer a Renfe recuperar los dos trenes suprimidos por las restricciones a la movilidad durante la pandemia de Covid-19 en 2020. Estos son el Avant que salía de Lleida hacia Barcelona a las 9.00 horas y el que hacía el recorrido inverso a las 18.40, además de aumentar la capacidad de los convoyes que salen hacia la Ciudad Condal a las 7.05 y las 8.00 horas, que son los más concurridos, ya que aseguran que su capacidad “se ha reducido respecto a los trenes Avant anteriores”.

Unas reivindicaciones que la plataforma hace a Renfe a través de un manifiesto, el cuarto que ha presentado en los últimos 4 años, en el que también suscriben las tesis del estudio que el pasado lunes presentó el sindicato CCOO, en el que reclama ofrecer un tren más hacia Barcelona entre las 6.00 y las 6.30 horas así como sinergiar plazas de los AVE, ofertarlas al precio de las de Avant, que tienen parada en Lleida (ver SEGRE de ayer). Por otro lado, los usuarios de Avant también reclaman que haya una correspondencia entre Renfe Rodalies y los trenes de media distancia, ya que aseguran que “con las medidas actuales, en caso de perder un tren por incidencia de Rodalies, no te traspasan al siguiente y, además, ahora te comporta una falta”. En este sentido, piden suprimir las “medidas represivas” que ha aprobado el ministerio de Transportes “que penalizan a los usuarios habituales que por error o retraso, no anulan la reserva de plazas que han pagado con su abono: a los tres viajes no utilizados se pierde el derecho a seguir comprando abonos”. También critican que se penaliza a las personas que sí viajan “pero por incidencias del aplicativo no quedan registradas” y aseguran que también “se penalizará los asientos no ocupados, como si no nos pudiéramos mover por el tren”. Unas medidas que ven “de dudosa legalidad” y exigen suprimir lo antes posible.

En el manifiesto los usuarios critican que, un año después de su último comunicado “no solo no se ha solucionado ninguno de los problemas planteados, sino que se han añadido más que hacen la situación insostenible”.