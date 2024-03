Denunciados nueve casos de acoso escolar en solo tres meses en Lleida

Imagen de archivo de una protesta contra el acoso escolar en marzo de 2023 en Cervera. - GERARD HOYAS Imagen de archivo de una protesta contra el acoso escolar en marzo de 2023 en Cervera. - GERARD HOYAS Imagen de archivo de una protesta contra el acoso escolar en marzo de 2023 en Cervera. - GERARD HOYAS Imagen de archivo de una protesta contra el acoso escolar en marzo de 2023 en Cervera. - GERARD HOYAS Imagen de archivo de una protesta contra el acoso escolar en marzo de 2023 en Cervera. - GERARD HOYAS Imagen de archivo de una protesta contra el acoso escolar en marzo de 2023 en Cervera. - GERARD HOYAS Imagen de archivo de una protesta contra el acoso escolar en marzo de 2023 en Cervera. - GERARD HOYAS

El 'bullying' es una problemática que sigue afectando a un 8,6% de los estudiantes catalanes. Solo en las comarcas leridanas, en el primer trimestre de este curso la unidad de apoyo al alumnado en situaciones de violencia (USAV) recibió 18 denuncias, la mitad por acoso escolar. Los expertos insisten en que una de las claves es la sensibilización.

La unidad de apoyo al alumnado en situación de violencia (USAV) recibió en el primer trimestre de este curso 2023-2024 un total de 18 denuncias de posibles situaciones de violencia en el ámbito escolar en el llano de Lleida. De estos, la mitad (9) son por acoso escolar y cinco, por maltrato a la infancia y la adolescencia. Asimismo, otras dos fueron por violencia machista, una por racismo y en otra no se especifica el motivo. En las comarcas del Alt Pirineu i Aran no se ha registrado ninguna denuncia por posible violencia en centros educativos. Los 18 casos de Lleida representan un mínimo porcentaje de los 841 denunciados en el conjunto de Catalunya en el primer trimestre del curso, cifra que supone casi el doble de los 430 atendidos durante el mismo periodo del curso anterior.

En las comarcas de Lleida, el curso anterior el departamento registró 65 casos mientras que en el curso 2021-2022, siete de los 61 casos detectados fueron por acoso escolar. El último informe PISA reflejó que el 8,6% de los alumnos catalanes se considera frecuentemente acosado en el colegio. En el ámbito estatal, un estudio elaborado por la Universidad Complutense de Madrid revela que el 6,2% de los estudiantes de entre 4º de Primaria y 4º de Secundaria reconocen haber sufrido acoso. El promedio es de dos alumnos acosados por aula.Pese a los datos, los expertos insisten en que la clave es la sensibilización y la prevención y trabajar por la rápida detección para garantizar la atención de los alumnos afectados. Sensibilizar dentro de las escuelas sirve, defienden, para que precisamente sean los propios alumnos quienes actúen en caso de que uno de sus compañeros esté siendo acosado o ejerza este acoso. El instituto Guindàvols de Lleida es uno de los cuatro centros de la provincia que este curso participan en el programa del departamento de Educación #aquíproubullying, que tiene como objetivo aportar herramientas y recursos para actuar ante situaciones de acoso escolar, así como contribuir al desarrollo personal y social del alumnado durante su proceso de escolarización. En un contexto marcado por el auge de las redes y el uso de teléfonos móviles a edades más tempranas, una de las cuestiones que preocupan especialmente a la comunidad docente es el cyberbullying. Este es el motivo por el que, desde hace tres años, el Guindàvols prohíbe a los alumnos de ESO que utilicen el móvil en el centro. Las consecuencias de esta violencia escolar es otro de los aspectos que más preocupan. Según un estudio de la Fundación ANAR, el 70% de los estudiantes con ideación suicida declaró haber sufrido maltrato en el colegio. En la mismas línea, el informe sobre salud mental en la infancia y adolescencia Crecer Saludable(mente) de Save the Children señala que los menores que son víctimas de acoso escolar tienen 2,23 veces más riesgo de padecer ideaciones suicidas, así como 2,55 veces más riesgo de realizar intentos de suicidio. Al respecto, la psicóloga Cristina Vidal, directora del Centre Integral PsiCo de Lleida y Tàrrega, señala que, cuando se detecta un caso de acoso, lo primero es que familias y escuelas actúen para detener la situación y proteger al menor. “Después debe intervenirse con las personas implicadas y la víctima debe contar con el apoyo emocional que necesite e incluso terapia psicológica. Pero también se debe intervenir con los menores que han observado sin actuar, de forma educativa, para que comprendan que ante el maltrato no existe la neutralidad y que debe haber tolerancia 0”. Para Vidal, es necesario actuar ante el niño o la niña que ha provocado el acoso “para evitar que repita sus acciones”. Sobre el impacto de las redes sociales, la psicóloga advierte de que el problema es el mal uso que se hace de las mismas. “Aunque nuestros niños y adolescentes son nativos digitales, debemos estar presentes en las redes, debemos ejercer control parental para despertar su pensamiento crítico”, asegura. Asimismo, constata la necesidad de un trabajo colectivo. “La comunidad educativa, familia y escuela, deben estar al 100% unida para que los colegios no dejen de ser un lugar seguro”, defiende.

Piden intervenir con los alumnos que han visto el acoso y no han actuado y con los agresores Entidades trabajan con alumnos y docentes para concienciar sobre esta problemática

¿Han aumentado las ateciones a menores por salud mental?

Hemos notado un incremento de las atenciones a menores en general y un aumento de la gravedad en la sintomatología. Aunque no puedo vincular este dato específicamente al acoso escolar, sí puedo asegurar que uno de los motivos de consulta habituales cuando las personas adultas o menores acuden pidiendo tratar un trauma es el acoso escolar. Porque es altamente traumático e impacta y causa un daño emocional incuestionable.

¿Hay un perfil de menores que pueden sufrir acoso?

Cualquier niño o niña puede sufrir acoso escolar porque no hay ningún rasgo físico, intelectual o de otro tipo que justique el maltrato. Podemos observar conductas propias del acoso enmascaradas en burlas, motes o juegos desde la primera infancia. Y eso es pura responsabilidad nuestra, de las personas adultas, que debemos enseñar cómo deben tratarse y procurar que lo hagan desde el respeto y la tolerancia.

¿Una de las consecuencias de esta violencia pueden ser las autolesiones o el suicidio ?

Cada vez hay más estudios que visibilizan esta relación entre bullying y suicidio. Uno de la Fundación ANAR reflejó que el 70% de los menores que presentaban ideación suicida habían sufrido maltrato en el colegio. Pero no debería sorprendernos.

¿Por qué?

Porque los adultos pueden cogerse la baja si sufren maltrato en el trabajo, pero los niños que van a la escuela, un lugar que debe ser seguro, siguen acudiendo al colegio. A veces incluso han pedido ayuda sin éxito, sufriendo indefensión, y eso hace que cuando la depresión y los efectos emocionales del maltrato se intensifican, sientan que no tienen escapatoria.

¿Qué papel juegan las redes sociales en el acoso?

Pueden perpetuar el sufrimiento de los niños y las niñas que sufren este acoso, porque este no acaba en la escuela sino que continúa fuera, produciendo un mayor daño y, encima, quien agrede se puede proteger en el anonimato.

¿Cómo se puede prevenir?

Las personas adultas somos las responsables de que exista este tipo de violencia. Si seguimos haciendo comentarios racistas, machistas, gordofóbicos.. ¿qué esperamos que aprendan nuestros jóvenes?

El instituto Guindàvols de Lleida es uno de los cuatro centros de la provincia que este curso participan en el programa de innovación pedagógica #Aquíproubullying para prevenir, detectar e intervenir ante el acoso escolar. El proyecto tiene una duración de tres cursos. El primero se dedica a la formación, el segundo a implementar el programa y el tercero, a acabar de desarrollar y elaborar una memoria para el departamento de Educación. “Este es el primer año que participamos en el programa y estamos en la fase de formación del equipo docente. Ahora mismo estamos analizando las fortalezas y debilidades de nuestro centro para crear un plan de trabajo que implementaremos en los próximos cursos”, explica el director del Guindàvols, Juanjo González. Sobre las acciones que están estudiando destaca el empoderamiento de los delegados de cada curso para que sean capaces de detectar posibles situaciones de bullying, dar a conocer las diferentes realidades culturales y vitales o hacer un acompañamiento individual. “El objetivo es concienciar a los alumnos sobre la importancia de la convivencia para evitar así situaciones de conflicto”, asegura González. En un contexto marcado por el auge de las redes y el uso de móviles a edades más tempranas, una de las cuestiones que preocupan especialmente a la comunidad docente es el cyberbullying. Este es el motivo por el que, desde hace tres años, el Guindàvols prohíbe a los estudiantes de ESO que utilicen el móvil en el centro. “Con esta medida queremos evitar que los alumnos registren imágenes en el centro y las utilicen para hacer mofa, una problemática con la que nos habíamos encontrado en alguna ocasión anterior”, explica el director del centro, al tiempo que señala que “también llevamos a cabo charlas para prevenir sobre los riesgos de las redes sociales, aunque lo que más cuesta cuando se trata del uso del móvil es el trabajo con las familias”.

“Ocho de cada diez personas con discapacidad intelectual sufren bullying, lo que lamentablemente nos convierte en expertos”. Así reza la campaña #StopExperts impulsada por Down Catalunya, con el apoyo de la Fundació la Caixa, para visibilizar los casos de violencia en los centros educativos que sufren personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Una realidad que, denuncian, está “invisibilizada” y para la que ponen cara con testimonios de cinco jóvenes que explican en primera persona su experiencia.

Ingrid de la Rosa, presidenta de Down Catalunya, explica a este diario que el bullying “afecta a la salud mental, a la autoestima y compromete el futuro de los jóvenes, lo que acaba provocando que busquen un entorno más protegido y pueden llegar a abandonar los estudios”. Asimismo, coincide en que con el uso de las redes sociales “este tipo de violencia se multiplica y se pueden vivir situaciones de insultos, vídeos o dejar fuera de un grupo” que aísla a las víctimas. También señala que en las personas con discapacidad intelectual hay “más dificultad para detectar que están siendo víctimas” de acoso escolar por lo que los testimonios de la campaña animan, sobre todo, a explicarlo a las familias y personas cercanas. Otro de los objetivos es reivindicar la labor de acompañamiento, sensibilización y prevención que hacen entidades de la coordinadora, como Down Lleida, con programas en centros educativos. “Nos ponemos a disposición de Educación para ayudarles en este acompañamiento especializado y adaptado”, asegura.

«Es altamente traumático y causa un daño emocional incuestionable»

“Mi hija sufrió acoso escolar por parte de dos compañeras de clase que le hicieron la cruz desde principio de curso. En casa notamos que todos los días estaba muy triste e inquieta, no quería ir al colegio. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que algo iba mal, nos sentamos a hablar con ella y nos dijo qué estaba pasando”. Así lo explica el padre de una víctima de bullying, que recuerda que el problema surgió después de que la familia cambiara su lugar de residencia de Lleida ciudad a Alpicat hace dos años, coincidiendo con el cambio de etapa de su hija de Primaria a ESO, lo que conllevó también pasar del colegio Episcopal al Claver. “Hablamos con la tutora y nos dijo que intentaría mediar para solucionar el problema. Pero en el curso siguiente fue todo a peor. La niña llegó a fingir enfermedad para no ir al colegio. La nueva tutora y la psicopedagoga nos dijeron que activarían el protocolo por acoso y que harían un seguimiento especial del caso y del estado de la niña, pero no hicieron absolutamente nada. Mi hija estuvo tres semanas sin ir a la escuela porque sufría un acoso constante y en aquel momento consideramos que era más importante su salud que las clases. Aun siendo la víctima, tuvimos que coartarle el acceso al móvil para que no siguiera sufriendo acoso en casa. Fueron unos meses muy duros. Finalmente recurrí al departamento de Educación para encontrar una solución pero, otra vez, no hicieron nada. El psicólogo que trataba a la niña nos dijo que lo mejor para ella sería volver a su colegio de origen. Yo mismo fui a hablar con el Episcopal y me dijeron que no había ningún problema para acogerla en mitad del curso, solo necesitaban que Educación aprobara el traslado, cosa que se negaron a hacer. Hice todos los trámites para encontrar una solución, seguí todos los pasos y no nos ayudó nadie. Los protocolos claramente no funcionaron porque, en nuestro caso, no se pusieron en marcha. Sentí una gran impotencia y decepción por parte del sistema. Este curso por fin mi hija ha empezado en otro instituto, ha hecho nuevos amigos y está muy contenta, lo que demuestra que el problema eran sus antiguas compañeras. Aquellos meses han quedado en el recuerdo como una pesadilla. Hay que incidir más en el rol que tienen los padres detrás de los casos de bullying. Un acosador suele ser un niño o niña que no está recibiendo en casa unos valores adecuados”.

«Se deben canalizar por vía extrajudicial»

En su última memoria, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, consideraba que “está claro” que la canalizasción apropiada a las conductas de violencia y acoso en el ámbito escolar “debe reconducirse, en la mayoría de los casos, mediante soluciones extrajudiciales”. Y añadía que solo en los casos excepcionalmente graves “se debe acudir a la aplicación de los tipos penales contra la integridad moral”. Asimismo, la Fiscalía ha detectado que “buena parte” de los delitos de acoso escolar se perpetran mediante ciberbullying y advierte de las “influencicas negativas” que el abuso de las tecnologías de la comunicación puede generar en los menores. En concreto, corrobora que hay una influencia negativa en los menores por el precoz consumo de contenidos pornográficos y por influencers que “incitan a conductas autolíticas o de grave riesgo para la salud”. En la memoria del Ministerio Público se señala que algunas provincias han detectado un “cierto repunte” de las conductas de violencia o acoso escolar, aunque precisa que las aplicaciones informáticas impiden reflejar los datos exactos.

«Fue una pesadilla durante meses y no nos ayudó nadie»