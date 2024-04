Los vecinos del número 24 de la avenida Sant Pere, en el barrio del Secà, denuncian que están sin agua corriente desde el pasado 18 de marzo porque su presidente de la comunidad, que no vive en el edificio, no ha pagado las facturas del contador comunitario a Aigües de Lleida.

Así lo aseguran los propietarios de 4 de los 8 pisos del bloque, que destacan que ellos han ido abonando las cuotas que les correspondían a la cuenta de la comunidad cada mes, “pero el presidente es el único que tiene acceso a ella y no sabemos qué ha hecho con nuestro dinero, pero ahora tenemos una deuda enorme y nos han cortado el suministro”. Según explicó uno de ellos, todo empezó hace unas semanas, cuando el presidente los reunió para informarles que se debía pagar una derrama de más de nueve mil euros que los vecinos abonaron en la cuenta de la comunidad. Sin embargo, a principios de marzo recibieron una notificación de Aigües de Lleida avisándoles del corte de suministro, “porque todavía quedaban 7.463,89 euros por liquidar de la deuda, es decir, que apenas pagó mil euros de los nueve mil que le dimos entre todos los propietarios”.

Una circunstancia que, además de no disponer de agua corriente en sus casas, ha provocado dificultades económicas a estas familias. De hecho, “cada día tenemos que llenar garrafas de agua en las fuentes del barrio para lavarnos, cocinar o beber y no podemos asumir esta deuda porque el presidente se ha quedado nuestro dinero, no sabemos donde está”, lamenta uno de los afectados. Ante esta situación, cinco vecinos han presentado una denuncia contra el presidente de la comunidad en el juzgado de instrucción número 2 de Lleida en la que le acusan de quedarse con su dinero y de no presentar ninguna factura que justificara ni la derrama ni otros gastos comunitarios. “Este hombre es presidente de la comunidad cuando ni siquiera se le eligió en junta, no vive en el edificio y únicamente se presenta aquí cuando las personas que tiene alquiladas en la vivienda del bloque de la que es propietario no le pagan la mensualidad”, añadió otro vecino. Este recordó que la derrama por la deuda del agua “no se aprobó en junta, los propietarios la pagamos para que no nos cortaran el suministro y se aprovechó de nosotros, además, en otras ocasiones ha pedido que hiciéramos transferencias a su cuenta personal para pagar arreglos de sus propiedades alegando que eran para gastos de la comunidad”. Además de presentar la denuncia ante los juzgados, los vecinos también entregaron un escrito en el ayuntamiento para que les ayudara a asumir esta cuantiosa deuda.

Por su parte, desde el consistorio señalaron que este bloque tiene “una deuda importante” con Aigües de Lleida “que se iba pagando, pero hace un tiempo dejaron de hacerlo” y se les cortó el servicio al no constarles ningún caso de vulnerabilidad. Añadieron que desde los servicios sociales ya están estudiando este caso

El PP denuncia que un edificio de la Mariola

está sin luz y agua por culpa de un fondo

Paeria y líder del PP, Xavi Palau, denunció ayer “la crítica situación” que viven los vecinos del edificio situado en el número 40 de la calle Indíbil i Mandoni, en la Mariola, que no tienen ni luz ni agua. El bloque tiene diez viviendas y un fondo de inversión vinculado a una entidad bancaria es propietario de ocho, de las cuales tres están alquiladas y el resto, okupadas.

Palau señaló que los vecinos que pagan el alquiler y los otros dos propietarios abonan las cuotas de la luz y el agua a esta entidad, pero esta no paga los recibos a las compañías que prestan los servicios. “No es posible que vecinos que pagan sus impuestos y su alquiler mensual se vean perjudicados por una empresa vinculada a una entidad bancaria que ha abandonado sus responsabilidades. Debemos garantizar que todos los ciudadanos que paguen sus impuestos tengan acceso a suministros básicos”, remarcó Palau.

El líder del PP pidió ayuda a los servicios sociales del ayuntamiento y tomar las medidas necesarias para restablecer el servicio a los afectados. “Es urgente que el gobierno actúe rápidamente para garantizar el bienestar de los vecinos que sufren esta situación, no podemos permitir que estas personas se queden sin agua y sin luz”, concluyó.