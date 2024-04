Esperando al instituto

El 15 de octubre de 1984 fue el día en que la asociación de vecinos de Cappont reclamó por primera vez la construcción de un instituto y, cuarenta años después, aún está por hacer. A lo largo de estas cuatro décadas ha habido protestas, reuniones y promesas para que este equipamiento sea una realidad, pero a día de hoy los adolescentes de Cappont, que tiene 16.612 habitantes, tienen que cursar la Secundaria en centros de otros barrios. La asociación de vecinos del barrio sigue reclamando el instituto y ha recopilado las actas de la Paeria, del Parlament y recortes de prensa sobre el instituto para entregarlos a la Paeria y la Generalitat. “Tres generaciones del barrio han vivido la esperanza de poder ir al instituto y seguimos igual”, dice la presidenta vecinal, Veni Ros.

Ocho años después de que los vecinos reclamaran por primera vez el instituto, la Generalitat anunció que haría uno en la margen izquierda, pero fue el Maria Rúbies de La Bordeta. Tras la construcción del campus de la Universitat de Lleida, en 2002 los vecinos volvieron a pedirlo y, un año después, empezaron las protestas con las mochilas en los balcones. Unas movilizaciones que se prolongaron hasta 2007 y en las que se recogieron más de 2.300 firmas a favor del instituto. En 2009 el pleno de la Paeria aprobó por amplia mayoría (solo se abstuvo ERC y un edil no adscrito), la cesión del solar de la calle Riu Ebre -que ahora es un parking- a la Generalitat para el centro. Sin embargo, en 2011 el Govern canceló la construcción de más centros por falta de fondos. A partir de allí se sucedieron las promesas políticas, pero ninguna llegó a buen puerto. En 2016 el delegado de Educación en Lleida, Miquel Ángel Cullerés (del entonces PDeCAT), denegó la solicitud afirmando que no eran necesarios más institutos, argumento que también hizo suyo en 2019 su sucesor, Carles Vega (ERC), que notificó a los vecinos que el de Cappont no se haría. Las protestas se fueron sucediendo, con la creación de una plataforma y la construcción simbólica de un instituto con cartones. Ahora, Ros dice que el mayor obstáculo para el instituto, además de la paralización de trámites que ha supuesto el adelanto electoral en Catalunya, es la inundabilidad del barrio. “Bloqueó el instituto, pero no hacer residencias privadas, mercados o el campus”, señala. La Paeria dijo en febrero que había solucionado ese problema con la Confederación Hidrográfica del Ebro, “pero aún no está publicado en el Boletín Oficial del Estado”, asegura Mercè Jornet, de la junta vecinal. Añade que el plan del Govern para el centro, está en peligro ya que “su plazo de ejecución es hasta 2029 y, dado que redactar el proyecto y ejecutar la obra tardarán unos 4 años y se debe urbanizar el solar, ya vamos tarde. Podemos volver al punto de partida otra vez”, concluye.