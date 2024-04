Evacúan dos bloques de Príncep de Viana por una fuga de monóxido

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Decenas de personas fueron evacuadas ayer de dos bloques de viviendas de los números 42 y 44 de la calle Príncep de Viana por una fuga de monóxido de carbono. Entre ambos bloques hay 80 pisos. Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 19.14 horas y se activaron varias dotaciones de los Bomberos y patrullas de la Guardia Urbana. Los Bomberos subieron piso por piso para comprobar que no había ninguna persona en los inmuebles y desalojar a los que estaban dentro. Algunos vecinos explicaron que estaban en casa cuando los Bomberos llamaron a la puerta para informarles de la fuga mientras que otros estaban fuera y se enteraron a través de mensajes de la comunidad o al llegar al portal, cuando no les dejaron pasar. Asimismo, hubo vecinos que entregaron las llaves a los Bomberos para que estos subieran a sus pisos y poder bajar a sus mascotas que se encontraban en el interior de las viviendas. Uno de los vecinos explicó que hace unos días ya habían alertado de que podría haber una fuga, pero no se detectó nada. Una de las propietarias, que tiene movilidad reducida, fue confinada en la vivienda y controlada por los servicios de emergencias. En el lugar también había ambulancias del SEM. Los efectivos comprobaron que había elevados niveles de monóxido de carbono, posiblemente por una mala combustión que podría ser de una caldera, en el patio de luces que conecta los dos bloques y debían determinar el origen de la fuga. Por su parte, la teniente de alcalde de la Paeria Carme Valls estuvo en el lugar junto a los afectados y los servicios de emergencias.