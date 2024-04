Evacuen dos blocs de Príncep de Viana per una fuga de monòxid

Desenes de persones van ser evacuades ahir de dos blocs d’habitatges dels números 42 i 44 del carrer Príncep de Viana per una fuga de monòxid de carboni. Entre ambdós blocs hi ha 80 pisos. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 19.14 hores i es van activar diverses dotacions dels Bombers i patrulles de la Guàrdia Urbana. Els Bombers van pujar pis per pis per comprovar que no hi havia cap persona als immobles i desallotjar als que eren dins. Alguns veïns van explicar que eren a casa quan els Bombers van trucar a la porta per informar-los de la fuga mentre que d’altres eren fora i se’n van assabentar a través de missatges de la comunitat o a l’arribar al portal, quan no els van deixar passar.

Així mateix, hi va haver veïns que van entregar les claus als Bombers perquè aquests pugessin als seus pisos i poder baixar les mascotes que es trobaven a l’interior dels habitatges. Un dels veïns va explicar que fa uns dies ja havien alertat que hi podria haver una fuga, però no es va detectar res. Una de les propietàries, que té mobilitat reduïda, va ser confinada a l’habitatge i controlada pels serveis d’emergències. Al lloc també hi havia ambulàncies del SEM. Els efectius van comprovar que hi havia elevats nivells de monòxid de carboni, possiblement per una mala combustió que podria ser d’una caldera, al celobert que connecta els dos blocs i havien de determinar l’origen de la fuga. Per la seua part, la tinenta d’alcalde de la Paeria Carme Valls va estar al lloc del succés, al costat dels afectats i els serveis d’emergències.