Perdonan una deuda de 42.838 euros a una vecina de Tàrrega cuyo negocio no llegó a abrir a causa de la pandemia

El Juzgado de Primera Instancia (mercantil) número 6 de Lleida ha perdonado una deuda de 42.838,24 euros, entre los que se incluye una parte de deuda con Seguridad Social y Hacienda, a una vecina de Tàrrega que invirtió en las obras de local para abrir una pizzería que no llegó a ponerse en funcionamiento por la llegada de la pandemia del Covid-19. Así, el juez aplica la Ley de la Segunda Oportunidad a la mujer, clienta de Bergadà Asociados y, por lo tanto, le exonera del pasivo insatisfecho.

El origen de los hechos se remonta a 2019, justo antes de que se originara la crisis por la pandemia del Covid-19, cuando la mujer decidió darse de alta en el régimen de autónomos con la finalidad de abrir su propia pizzería. "Era la ilusión de mi vida, así que a raíz de quedarme sin trabajo decidí capitalizar el paro que tenía, encontré un local que se adecuaba a las necesidades de mi negocio e invertí una importante cantidad de dinero en las obras que había que hacer para poder comenzar cuanto antes la actividad", expone la mujer.

Pero el infortunio se cebó con ella, ya que con la llegada del coronavirus y la correspondiente crisis del 2020 nunca llegó a iniciarla. "Tan sólo me faltaba el permiso de Sanidad para poder abrir, ya que todas las obras estaban hechas siguiendo la normativa actual, y de la noche a la mañana me encontré con unas deudas de más de 42.000 euros y sin poder iniciar el negocio", recuerda.

Por su parte, la abogada que ha llevado el caso y socia fundadora de Bergadà Asociados, Marta Bergadà, comenta que "ello derivó en una multitud de gastos que no pudo afrontar, ya que cabe recordar que el sector de la hostelería permaneció una larga temporada parado. Además, hacía unos años había avalado unos préstamos de la empresa de transportes de su exmarido, cuyo pago éste no realizó, sin tener ella conocimiento puesto que no le llegaron las comunicaciones por el cambio de domicilio y, sorpresivamente, se le junto todo en ese momento".

De este modo, la mujer pasó de pensar que podría ganarme la vida, a que mi actual pareja tuviera que mantenerla a ella y a sus hijos. Asimismo, añade que "estuve varios meses pagando el alquiler del local, haciendo un gran esfuerzo, pensando que la situación la pandemia acabaría y podría abrir mi negocio, pero en diciembre del 2020 tomé la decisión de no seguir con él". Por ello, tuvo que malvender todo lo que había comprado, como por ejemplo el horno, la mesa de trabajo o la maquinaria, entre otros.

Posteriormente, encontró trabajo, pero con una jornada laboral a tiempo parcial que le impidió hacer frente a todas las deudas que tenía. Además, también se le agravó la artrosis que sufre y debido a dicha enfermedad no pudo efectuar un mayor esfuerzo físico.

Fue a finales de diciembre del pasado año cuando contactó con la abogada y socia fundadora de Bergadà Asociados, Marta Bergadà para iniciar todo el procedimiento, que ha culminado con éxito.