El Jutjat de Primera Instància (mercantil) número 6 de Lleida ha perdonat un deute de 42.838,24 euros, entre els quals s’inclou una part de deute amb Seguretat Social i Hisenda, a una veïna de Tàrrega que va invertir en les obres de local per obrir una pizzeria que no va arribar a posar-se en funcionament per l’arribada de la pandèmia del Covid-19. Així, el jutge aplica la Llei de la Segona Oportunitat a la dona, clienta de Bergadà Asociados i, per tant, l’exonera del passiu insatisfet.

L’origen dels fets es remunta a 2019, just abans que s’originés la crisi per la pandèmia del Covid-19, quan la dona va decidir donar-se d’alta en el règim d’autònoms amb la finalitat d’obrir la seua pròpia pizzeria. "Era la il·lusió de la meua vida, així que arran de quedar-me sense feina vaig decidir capitalitzar l’atur que tenia, vaig trobar un local que s’adequava a les necessitats del meu negoci i vaig invertir una important quantitat de diners en les obres que calia fer per poder començar com més aviat millor l’activitat", exposa la dona.

Però l’infortuni es va encebar amb ella, ja que amb l’arribada del coronavirus i la corresponent crisi del 2020 mai no va arribar a iniciar-la. "Tan sols em faltava el permís de Sanitat per poder obrir, ja que totes les obres estaven fetes seguint la normativa actual, i de la nit al dia em vaig trobar amb uns deutes de més de 42.000 euros i sense poder iniciar el negoci", recorda.

Per la seua part, l’advocada que ha portat el cas i sòcia fundadora de Bergadà Asociados, Marta Bergadà, comenta que "això va derivar en una multitud de despeses que no va poder afrontar, ja que es pot recordar que el sector de l’hostaleria va romandre una llarga temporada aturat. A més, feia uns anys havia avalat uns préstecs de l’empresa de transports del seu exmarit, el pagament del qual aquest no va realitzar, sense tenir ella coneixement ja que no li van arribar les comunicacions pel canvi de domicili i, sorprenentment, se li ajunto tot en aquell moment".

D’aquesta manera, la dona va passar de pensar que podria guanyar-me la vida, que la meua actual parella hagués de mantenir-la a ella i als seus fills. Així mateix, afegeix que "vaig estar diversos mesos pagant el lloguer del local, fent un gran esforç, pensant que la situació la pandèmia acabaria i podria obrir el meu negoci, però el desembre del 2020 vaig prendre la decisió de no seguir amb ell". Per això, va haver de malvendre tot el que havia comprat, com per exemple el forn, la taula de treball o la maquinària, entre d’altres.

Posteriorment, va trobar feina, però amb una jornada laboral a temps parcial que li va impedir fer front a tots els deutes que tenia. A més, també se li va agreujar l’artrosi que pateix i a causa de l’esmentada malaltia no va poder efectuar més esforços físics.

Va ser a finals de desembre de l’any passat quan va contactar amb l’advocada i sòcia fundadora de Bergadà Asociados, Marta Bergadà per iniciar tot el procediment, que ha culminat amb èxit.