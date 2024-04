Una profesora de Secundaria de Lleida: “Pillé copiando a un alumno de tercero de ESO y me tiró una mesa”

Una profesora de Secundaria de Lleida, que prefiere mantener el anonimato, explica que hace unos años fue objeto de una agresión por parte de un alumno. Relata que ocurrió en un instituto, en una clase de tercero de ESO. Durante un examen, advirtió de que si ‘cazaba’ a alguien copiando le pondría un cero. “Vi cómo un estudiante repetidor intentaba copiar y le dije, en voz baja para no molestar al resto de alumnos, que me entregara el examen. Me dijo que no, se lo repetí y se empezó a poner nervioso. Le dije que si no me lo daba le acabaría poniendo un 0 en esa asignatura y se puso como un loco, gritando. Yo me fui hacia mi mesa y él levantó la suya y me la tiró. Cayó a mi lado y no me dio por los pelos”, detalla. Señala que la dirección expulsó al estudiante y dice que “sufría por cuando me lo volviera a encontrar”, pero era final de curso y no volvieron a coincidir. Entonces era sustituta y no regresó a ese centro. “Cuando pasó no sabía cómo reaccionar. Incluso me planteé si dejaba la enseñanza”, admite.