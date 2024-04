Un 63% de docentes afirma haber sufrido agresiones de estudiantes

Un 63% de los docentes encuestados por el sindicato USTEC aseguran haber sufrido alguna agresión física o verbal por parte de alumnos. Esta es una de las conclusiones de una encuesta que el sindicato ha enviado a 90.000 profesionales de la educación sobre la satisfacción con su profesión, que han respondido unos 10.000. Un 33,7% afirma no haber sido objeto de agresiones y un 2,20% prefiere no responder. Además, un 17,38% indica que su estado de salud psicológica actual no es nada satisfactorio, mientras que un 6,79% dice que es muy satisfactorio. Ante esta situación, USTEC ha impulsado una campaña para informar a los docentes y otros profesionales, a través de una infografía, de los pasos a seguir cuando se produce una agresión.

El sindicato remarca que en los últimos meses sus delegados están recibiendo “muchas” peticiones de ayuda de personal de centros por agresiones de alumnos y apunta que escenas de agresividad, insultos y amenazas son cada vez más habituales y se están normalizando. Señala que no hay directrices claras por parte de la administración sobre qué hacer ante estes situaciones y considera que eso hace que pasen desapercibidas y no se aborden como sería necesario. Asimismo, reconoce que hay desconocimiento entre los profesionales sobre sus derechos y pasos a seguir. Según USTEC, no existe un protocolo o aplicativo que permita dejar constancia de las agresiones y tener así claras las cifras.Por su parte, Educación asegura que ofrece a todos los docentes interinos y funcionarios formación relacionada con la gestión del aula y la resolución de conflictos.

Para casos sobre los que el docente informó al equipo directivo, el departamento prevé diferentes medidas. Para el alumno, con entrevistas se busca la mediación y medidas correctoras, que pueden ser restaurativas e incluir expediente disciplinario y expulsiones en casos de agresiones. El decreto de autonomía de centros indica que “para evitar perjuicios mayores a la educación del alumno afectado o la del resto de alumnado, al incoar un expediente la dirección del centro puede aplicar, de manera excepcional, una suspensión provisional de asistencia a clase por un mínimo de tres días lectivos prorrogables hasta 20 (artículo 25, sobre garantías y procedimientos en la corrección de faltas gravemente perjudiciales para la convivencia). Para los docentes, la Inspección ofrece recursos como tutoría entre iguales, asesora al centro y a los docentes en la apertura de expedientes y en casos de agresiones de alumnos se rige por el procedimiento para faltas graves, que establece el circuito con las actuaciones. Aunque Educación dice que son situaciones “anómalas y menos habituales”.

“Pillé copiando a un alumno de tercero de ESO y me tiró una mesa”

Una profesora de Secundaria de Lleida, que prefiere mantener el anonimato, explica que hace unos años fue objeto de una agresión por parte de un alumno. Relata que ocurrió en un instituto, en una clase de tercero de ESO. Durante un examen, advirtió de que si ‘cazaba’ a alguien copiando le pondría un cero. “Vi cómo un estudiante repetidor intentaba copiar y le dije, en voz baja para no molestar al resto de alumnos, que me entregara el examen. Me dijo que no, se lo repetí y se empezó a poner nervioso. Le dije que si no me lo daba le acabaría poniendo un 0 en esa asignatura y se puso como un loco, gritando. Yo me fui hacia mi mesa y él levantó la suya y me la tiró. Cayó a mi lado y no me dio por los pelos”, detalla. Señala que la dirección expulsó al estudiante y dice que “sufría por cuando me lo volviera a encontrar”, pero era final de curso y no volvieron a coincidir. Entonces era sustituta y no regresó a ese centro. “Cuando pasó no sabía cómo reaccionar. Incluso me planteé si dejaba la enseñanza”, admite.