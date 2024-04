Un 63% de docents afirma haver patit agressions d'estudiants

Un 63% dels docents enquestats pel sindicat USTEC asseguren haver patit alguna agressió física o verbal per part d’alumnes. Aquesta és una de les conclusions d’una enquesta que el sindicat ha enviat a 90.000 professionals de l’educació sobre la satisfacció amb la seua professió, que han respost uns 10.000. Un 33,7% afirma no haver estat objecte d’agressions i un 2,20% prefereix no respondre. A més, un 17,38% indica que el seu estat de salut psicològica actual no és gens satisfactori, mentre que un 6,79% diu que és molt satisfactori. Davant d’aquesta situació, USTEC ha impulsat una campanya per informar els docents i altres professionals, a través d’una infografia, dels passos a seguir quan es produeix una agressió.

El sindicat remarca que en els últims mesos els seus delegats estan rebent “moltes” peticions d’ajuda de personal de centres per agressions d’alumnes i apunta que escenes d’agressivitat, insults i amenaces són cada vegada més habituals i s’estan normalitzant. Assenyala que no hi ha directrius clares per part de l’administració sobre què fer davant d’aquestes situacions i considera que això fa que passin desapercebudes i no s’abordin com seria necessari. Així mateix, reconeix que hi ha desconeixement entre els professionals sobre els seus drets i passos a seguir. Segons USTEC, no existeix un protocol o aplicador que permeti deixar constància de les agressions i tenir així clares les xifres.Per la seua part, Educació assegura que ofereix a tots els docents interins i funcionaris formació relacionada amb la gestió de l’aula i la resolució de conflictes. Per a casos sobre els quals el docent va informar l’equip directiu, el departament preveu diferents mesures. Per a l’alumne, amb entrevistes es busca la mediació i mesures correctores, que poden ser restauratives i incloure expedient disciplinari o expulsions en casos d’agressions. El decret d’autonomia de centres indica que per evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumne afectat o la de la resta d’alumnat, a l’incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional d’assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a 20 (article 25, sobre garanties i procediments en la correcció de faltes greument perjudicials per a la convivència). Per als docents, Inspecció ofereix recursos com tutoria entre iguals, assessoria al centre i als docents en l’obertura d’expedients i en casos d’agressions d’alumnes es regeix pel procediment per a faltes greus, que estableix el circuit amb les actuacions. Tot i així Educació diu que són situacions “anòmales i menys habituals”.

“Vaig enxampar un alumne de 3r d’ESO copiant i em va tirar una taula”

Una professora de Secundària de Lleida, que prefereix mantenir l’anonimat, explica que fa uns anys va ser objecte d’una agressió per part d’un alumne. Relata que va passar en un institut, en una classe de tercer d’ESO. Durant un examen, va advertir que si caçava algú copiant li posaria un zero. “Vaig veure com un estudiant repetidor intentava copiar i li vaig dir, en veu baixa per no molestar la resta, que m’entregués l’examen. Em va dir que no, li ho vaig repetir i es va posar nerviós. Li vaig dir que si no me’l donava li posaria un 0 en aquesta assignatura i es va posar com un boig, cridant. Jo me’n vaig anar a la meua taula i ell va aixecar la seua i me la va tirar. Em va caure al costat i no em va tocar per pèls”, detalla. La direcció va expulsar l’estudiant i diu que “patia per quan me’l tornés a trobar”, però era final de curs i no van tornar a coincidir. Llavors era substituta i no va tornar al centre. “Quan va passar no sabia com reaccionar. Em vaig arribar a plantejar si deixava l’ensenyament”, admet.