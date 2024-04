La nave intervenida por los Mossos en Lleida con 3.500 plantas de marihuana tenía capacidad para generar 2 millones de euros al año

Publicado por Redacció Vídeo d'Albert Guerrero

Verificado por Creado: Actualizado:

La nave con cámaras de fruta donde los Mossos d'Esquadra intervinieron el sábado una plantación interior de marihuana con cerca de 3.500 plantas a punto por recolectar tenía una capacidad productiva de hasta 2 millones de euros al año. Así lo ha apuntado el subinspector del Área de Investigación de Segrià, David Mora, que también ha destacado el elevado grado de sofisticación de la instalación, con luces led, que gastan menos y por lo tanto el volumen de defraudación en la red es inferior. Aunque el almacén se encuentra al lado de una carretera nacional, la N-230, los Mossos consideran que el lugar es "ideal" para los criminales ya que las naves estaban abandonadas y no levantaban sospechas. Los tres detenidos tenían un espacio acondicionado para vivir en el interior.

La plantación estaba repartida entre 4 cámaras frigoríficas de estos antiguos almacenes de fruta. En concreto, había 3.415 plantas que supone una producción importante de 200 kilos una vez recolectadas. El precio de la droga en el mercado sería de 400.000 euros y según los Mossos, la instalación habría permitido hacer hasta 5 cosechas como esta al año.

El subinspector Mora ha añadido que para preparar el cultivo, sus responsables tuvieron que hacer reformas a las cámaras, ya que tienen un techo muy elevado y lo bajaron a fin de que hubiera menos volumen de aire por climatizar. De esta manera, podían controlar mejor los condiciones del cultivo.

Les cámaras hace años que estaban en desuso y en el exterior se podía leer un gran cartel que indicaba que estaban en venta. De hecho, el propietario las alquiló hace unos meses, precisamente a la misma gente que explotaba la plantación.

La policía detuvo a tres hombres de nacionalidad albanesa cuando entraron en las naves el sábado pasado. Han pasado a disposición judicial este lunes. Según Mora, su papel era el de "jardineros", que representa el peldaño más bajo de la cadena criminal. Por este motivo, la investigación continúa abierta. La droga que se hacía en esta instalación tenía que ir a Europa.

Los detenidos tenían una estancia para vivir en el interior, ya que no podían entrar y no salir para no levantar sospechas. Es un espacio acondicionado con cocina, camas, lavabo y todo el necesario para poder mantener y controlar la plantación. Según la policía, en el conjunto de la instalación hay unos 4 meses de trabajo para dejarla a punto para empezar a recoger la cosecha.