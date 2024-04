Los docentes interinos no podrán "congelar" su disponibilidad los dos primeros años y tendrán que apuntarse al máster en el tercero

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Los docentes inscritos en la bolsa de sustituciones de los centros educativos catalanes tendrán que estar disponibles los dos primeros años y apuntarse al máster el tercero. Así lo ha decidido el Departamento de Educación –según ha adelantado el diario 'Ara' y han confirmado a la ACN fuentes de la conselleria– en lo que suponen las dos novedades más destacadas para el próximo curso. Una tercera tiene que ver con la asignación de las llamadas plazas perfiladas, que permite las direcciones de los centros modelar hasta la mitad de la plantilla para adaptarla al proyecto educativo. Educación ha decidido congelar un año esta opción para dar salida a los 20.000 nuevos funcionarios docentes surgidos de los diferentes procesos de estabilización laboral. Hasta ahora los profesores que se apuntaban a la bolsa de interinos podían hacerlo bajo la etiqueta 'no disponible', que les permitía no tener que rechazar nombramientos sin perder el número de la lista.

Educación afirma que ahora elimina esta opción porque provoca una carga de trabajo añadida a la gestión de la conselleria, por el tiempo que se pierde contactando con aspirantes que no podían aceptar el nombramiento. El Departamento recuerda que la bolsa de sustitutos está formada actualmente por unas 75.000 personas, 24.000 de las cuales no están disponibles, según cifras que publica 3Cat.

Con respecto al máster, hay que recordar que desde hace cinco años los docentes no necesitan acreditarlo para empezar a dar clase, sólo comprometerse a hacerlo en un plazo de tres año. Educación afirma que ha detectado casos en los que este compromiso no se ha cumplido, y con la medida que ahora anuncia intenta evitarlos. No apuntarse al máster supondrá no seguir constando en la bolsa.

Finalmente, con respecto a las plazas perfiladas, Educación afirma que actualmente hay unas 9.000 y asegura que continuarán vigentes, pero subraya que el curso que viene no se crearán más para limitar esta opción y obligar a los centros a cubrir las vacantes con los funcionarios recientemente regularizados.