Els docents interins no podran "congelar" la seua disponibilitat els dos primers anys i hauran d'apuntar-se al màster al tercer

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els docents inscrits a la borsa de substitucions dels centres educatius catalans hauran d'estar disponibles els dos primers anys i apuntar-se al màster el tercer. Així ho ha decidit el Departament d'Educació –segons ha avançat el diari 'Ara' i han confirmat a l'ACN fonts de la conselleria– en el que suposen les dues novetats més destacades per al curs vinent. Una tercera té a veure amb l'assignació de les anomenades places perfilades, que permet les direccions dels centres modelar fins a la meitat de la plantilla per adaptar-la al projecte educatiu. Educació ha decidit congelar un any aquesta opció per donar sortida als 20.000 nous funcionaris docents sorgits dels diferents processos d'estabilització laboral. Fins ara els professors que s'apuntaven a la borsa d'interins podien fer-ho sota l'etiqueta 'no disponible', que els permetia no haver de rebutjar nomenaments sense perdre el número de la llista.

Educació afirma que ara elimina aquesta opció perquè provoca una càrrega de treball afegida a la gestió de la Conselleria, pel temps que es perd contactant amb aspirants que no podien acceptar el nomenament. El Departament recorda que la borsa de substituts està formada actualment per unes 75.000 persones, 24.000 de les quals no estan disponibles, segons xifres que publica 3Cat.

Pel que fa al màster, cal recordar que des de fa cinc anys els docents no necessiten acreditar-lo per començar a fer classe, només comprometre's a fer-lo en un termini de tres any. Educació afirma que ha detectat casos en què aquest compromís no s'ha complert, i amb la mesura que ara anuncia intenta evitar-los. No apuntar-se al màster suposarà no seguir constant a la borsa.

Finalment, pel que fa a les places perfilades, Educació afirma que actualment n'hi ha unes 9.000 i assegura que continuaran vigents, però subratlla que el curs que ve no se'n crearan més per limitar aquesta opció i obligar els centres a cobrir les vacants amb els funcionaris recentment regularitzats.