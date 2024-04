Evitar riesgos laborales, una inversión

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La Universitat de Lleida (UdL) celebra hoy, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que el próximo curso volverá a ofrecer el máster en Prevención de Riesgos Laborales, 25 años después de la primera promoción de 1999. Será de un año académico, combinará teoría con prácticas y se podrá acceder desde cualquier grado. “Estamos contactando con empresas, queremos que los alumnos tengan contrato”, explica su coordinador, Juanfran de la Fuente, que también fue uno de los primeros alumnos. “Hay una fuerte necesidad de contratar personal de prevención en todos los sectores, trabajaremos para que su inserción laboral sea casi inmediata”, añade.

La prevención de riesgos laborales ha comprendido tradicionalmente las medidas para evitar accidentes o dolencias físicas en el trabajo, pero el sector está en constante evolución. Pese a que la ley de 1995 -que fija los requisitos y obliga a tener un plan de prevención a cualquier empresa o autónomo con empleados a cargo- aún es vigente, los profesionales tienen claro que la importancia de la salud mental ya está al mismo nivel. “Debemos ser generadores de cambio y una de nuestras labores es convencer a los gerentes de que la prevención no es un gasto, sino una inversión y garantía de una mejora de la competitividad”, coinciden en señalar de la Fuente, Òscar Pampols, Esther Barbé, Gabino Miralbés y Josep Prim, exalumnos del máster.Pàmpols hizo las prácticas en bonÀrea, donde lleva trabajando 24 años y ahora es responsable de Recursos Humanos. Explica que “Sofia Isus nos dio una charla para presentarnos el máster y me captó, aunque no sabía muy bien para qué serviría porque era muy novedoso”. Isus, profesora de la UdL, fue la directora de las dos primeras ediciones. Destaca que “apostamos por introducir la psicosociología” y que “llenamos los cursos de 1999 y 2000 con más de 20 estudiantes, pero me negué a ofrecer un tercero porque Lleida es pequeña y quería que todos los alumnos pudiesen encontrar trabajo”. Barbé, coordinadora del servicio de prevención del ICS, valora que “deberíamos ser una de las manos derechas de las gerencias”. Miralbés, que está al cargo del servicio de prevención de Prefabricats Pujol, asegura que “cada vez es más común que los trabajadores hagan propuestas de mejora”. Prim, gerente de sp/activa Lleida, señala que “las empresas nos escuchan, valoran y percibimos su agradecimiento”.