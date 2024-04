Evitar riscos laborals, una inversió

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida (UdL) celebra avui, Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, que el curs vinent tornarà a oferir el màster en Prevenció de Riscos Laborals, 25 anys després de la primera promoció del 1999. Serà d’un any acadèmic, combinarà teoria amb pràctiques i s’hi podrà accedir des de qualsevol grau. “Estem contactant amb empreses, volem que els alumnes tinguin contracte”, explica el coordinador, Juanfran de la Fuente, que també va ser un dels primers alumnes.

“Hi ha una forta necessitat de contractar personal de prevenció a tots els sectors, treballarem perquè la seua inserció laboral sigui gairebé immediata”, afegeix.La prevenció de riscos laborals ha comprès tradicionalment les mesures per evitar accidents o malalties físiques en el treball, però el sector està en constant evolució. Malgrat que la llei del 1995 –que fixa els requisits i obliga a tenir un pla de prevenció qualsevol empresa o autònom amb empleats a càrrec– encara està vigent, els professionals tenen clar que la importància de la salut mental ja està al mateix nivell. “Hem de ser generadors de canvi i una de les nostres tasques és convèncer els gerents que la prevenció no és una despesa, sinó una inversió i garantia d’una millora de la competitivitat”, coincideixen a assenyalar De la Fuente, Òscar Pampols, Esther Barbé, Gabino Miralbés i Josep Prim, exalumnes del màster.

Prim, De la Fuente, Pàmpols, Barbé i Isus, d’esquerra a dreta

Pàmpols va fer les pràctiques a bonÀrea, on porta treballant 24 anys i ara és responsable de Recursos Humans. Explica que “Sofia Isus ens va fer una xarrada per presentar-nos el màster i em va captar, encara que no sabia gaire bé per a què serviria perquè era molt nou”. Isus, professora de la UdL, va ser la directora de les dos primeres edicions. Destaca que “vam apostar per introduir la psicosociologia” i que “vam omplir els cursos del 1999 i el 2000 amb més de 20 estudiants, però em vaig negar a oferir un tercer perquè Lleida és petita i volia que tots els alumnes poguessin trobar feina”.Barbé, coordinadora del servei de prevenció de l’ICS, valora que “hauríem de ser una de les mans dretes de les gerències”. Miralbés, que està al càrrec del servei de prevenció de Prefabricats Pujol, assegura que “cada vegada és més comú que els treballadors facin propostes de millora”. Prim, gerent d’sp/activa Lleida, assenyala que “les empreses ens escolten i valoren i percebem el seu agraïment”.