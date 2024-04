Conviviendo con okupas en los altillos más de un lustro

Vecinos del número 51 de la calle Alfred Perenya han denunciado que desde hace más de cinco años tienen tres altillos okupados y sospechan que están siendo alquilados de forma irregular, ya que no disponen de cédula de habitabilidad “y cada par de días vemos movimiento de gente que entra y sale con maletas”. Estos tres altillos acogían antiguamente diferentes negocios, pero tras su cierre no volvieron a tener ninguna actividad hasta que fueron okupados hace un lustro. Desde entonces, y según los vecinos, “se ha convertido en algo habitual oír ruidos a todas horas y han reventado la puerta de acceso al edificio varias veces, la última hace unas semanas”. Aseguran que han intentado varias veces advertir al propietario de los altillos de esta situación, “pero hace oídos sordos y no atiende a las peticiones de la comunidad de que haga algo al respecto”.

Paralelamente, vecinos del bloque sospechan que estos altillos están siendo alquilados ilegalmente por un grupo de personas que se los ha apropiado. “Habitualmente hay una o dos personas que están vigilando el portal y alrededores esperando a que vengan nuevos inquilinos a los altillos y cada jueves, viernes y sábado vemos gente diferente que entra y sale de allí con bolsas y maletas”, aseguran los vecinos. Añaden que “cuando no hay nadie para recibirlos llaman a los timbres de todo el bloque para que alguien les abra e incluso alguna vez hemos visto cómo les tiraban la llave para entrar desde la ventana de los altillos”. Es por ello que los vecinos han pedido a las administraciones que tomem medidas para solucionar esta situación “por salubridad, legalidad y seguridad”. Estos recuerdan que, además de que los altillos no están habilitados como vivienda y que la propiedad se desentiende de la situación, “pueden poner en riesgo a los vecinos, ya que por ejemplo hace unos días no dejaron entrar a un técnico de la compañía del gas para ver si tenían una fuga en un altillo”.La calle Alfred Perenya, así como todo el barrio del Clot en general, tiene problemas de okupación desde hace años.