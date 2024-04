Veïns d'un bloc de pisos de Lleida conviuen amb okupes als entresols més d'un lustre

Veïns del número 51 del carrer Alfred Perenya de Lleida han denunciat que des de fa més de cinc anys tenen tres entresols okupats i sospiten que estan sent llogats “de forma irregular, ja que no disposen de cèdula d’habitabilitat i cada dos dies veiem moviment de gent que entra i surt amb maletes”. Aquests tres entresols acollien antigament diferents negocis, però després del tancament no van tornar a tenir cap activitat fins que van ser okupats fa un lustre. Des d’aleshores, i segons els veïns, “s’ha convertit en una cosa habitual sentir sorolls a tota hora i han rebentat la porta d’accés a l’edifici diverses vegades, l’última fa unes setmanes”. Asseguren que han intentat diversos cops advertir el propietari dels entresols d’aquesta situació, “però se’n desentén i no atén les peticions de la comunitat perquè faci alguna cosa al respecte”.

Paral·lelament, veïns del bloc sospiten que aquests entresols estan sent llogats il·legalment per un grup de persones que se’ls ha apropiat. “Habitualment hi ha una o dos persones que estan vigilant el portal i els voltants esperant que vinguin nous inquilins als entresols i cada dijous, divendres i dissabte veiem gent diferent que entra i surt d’allà amb bosses i maletes”, asseguren els veïns.

D’altra banda, afegeixen que “quan no hi ha ningú per rebre’ls truquen als timbres de tot el bloc perquè algú els obri i fins i tot alguna vegada hem vist com els tiraven la clau per entrar des de la finestra dels entresols”. És per això que els veïns han demanat a les administracions que prenguin mesures per solucionar aquesta situació “per salubritat, legalitat i seguretat”. Aquests recorden que, a banda que els entresols no estan habilitats com a habitatge i que la propietat es desentén de la situació, “poden posar en risc els veïns, atès que, per exemple, fa uns dies no van deixar entrar un tècnic de la companyia del gas per veure si tenien una fuga en un entresol”.El carrer Alfred Perenya, així com tot el barri del Clot en general, té problemes d’okupació des de fa anys.