La Sindicatura demana canvis en l’empadronament d’okupes a Lleida

La Sindicatura de Greuges de Catalunya considera convenient “eliminar completament el tràmit d’audiència al propietari” previst per la Paeria en els casos en els quals un okupa demana empadronar-se al domicili que està okupant. Ja ho va apuntar en una primera resolució després de rebre una denúncia d’ERC sobre el nou protocol d’empadronament que va entrar en vigor aquest any i que va revocar l’aprovat pel govern anterior el 2021. Segons ha pogut saber aquest diari, després d’aquesta resolució el consistori planteja prescindir del tràmit d’audiència quan l’okupació és coneguda pels serveis socials, però la manté si la desconeix i, en tots dos casos, insisteix que la resolució d’empadronament ha de ser notificada al propietari.

La Sindicatura remarca que “no està justificada la participació del propietari de l’habitatge en un procediment que ni ha estat instat per ell, ni té drets que puguin resultar afectats per la decisió que s’adopti, ja que els seus drets sobre la titularitat de l’immoble no queden afectats per la resolució d’inscripció”. Apunta que fins i tot li podria comportar riscos si decidís no exercir accions judicials contra l’okupa. La Sindicatura proposa incloure la comunicació al propietari com una actuació per comprovar la veracitat de les dades de la sol·licitud sempre que es mantingui l’anonimat i informar-lo del dret a demanar informació sobre quantes persones hi ha inscrites al seu habitatge.

Més canvis

Un altre canvi plantejat per la Paeria és que quan en un pis ja figurin okupes empadronats i d’altres vulguin fer-ho, es necessitarà l’autorització d’un major d’edat empadronat que disposi d’algun títol acreditatiu de possessió de l’habitatge. La Sindicatura creu que aquest tràmit “sembla difícil de complir”.