Alumnos del colegio Maristes de Lleida, en un estudio piloto de las pruebas PISA 2025

El colegio Maristes de Lleida ha sido seleccionado para participar en un estudio piloto de cara al próximo informe PISA 2025, que tiene como objetivo de testear la logística, así como evaluar la idoneidad y eficacia de las preguntas. El martes, una cuarentena de estudiantes de cuarto de ESO de Maristes, elegidos de forma aleatoria, tuvieron que responder cuestiones de conocimientos, procedimientos y actitudes durante dos horas y un cuestionario durante otra hora. El mes pasado, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa anunció que 7.152 alumnos de 15 años de 149 centros educativos de Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Catalunya, País Vasco y Galicia participarían en la muestra del estudio piloto, y Maristes ha sido uno de los centros catalanes escogido. No obstante, los resultados no serán computados, puesto que se trata de un estudio piloto, no de las verdaderas pruebas PISA que están previstas para el próximo curso. Incorporarán como novedad la evaluación del inglés, el aprendizaje en un mundo digital y sus conocimientos en cambio climático y medio ambiente, dentro de la competencia científica.

El informe PISA evalúa de forma sistemática los conocimientos y competencias de los estudiantes básicamente en compresión lectora, matemáticas y ciencias al finalizar la ESO en más de 80 países de todo el mundo. En el Estado es coordinado por el ministerio de Educación, a través de Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y en Catalunya se encarga el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Eductativo. A partir de 2025, se hará cada cuatro años en vez de los tres actuales para dar más tiempo a organizar la prueba.El último informe, hecho público en diciembre, reflejó unos resultados desastrosos de los alumnos catalanes, sobre todo en comprensión lectora y matemáticas, que los situaron en el vagón de cola del Estado y por debajo de la media de los países de la ODCE. Esto provocó la convocatoria de un grupo de expertos para analizar propuestas de mejor y Educación ya ha anunciado medidas de refuerzo en estos dos ámbitos.